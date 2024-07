Ein NASA-Wissenschaftler ist überzeugt, dass wir in der Matrix leben – Mit einem Experiment will er beweisen, dass seine Theorie echt ist

Ein Wissenschaftler glaubt, dass wir in der Matrix leben. In Kalifornien hat man jetzt eine Reihe von Experimenten gestartet, um das zu überprüfen.

Um wen geht es? Thomas Campbell ist ein renommierter Physiker, der für die NASA gearbeitet hat und mittlerweile für das US-Verteidigungsministerium tätig ist.

2017 erklärte er in einen Artikel seinen „Test for Simulation Theory“ und behauptet unter Verwendung verschiedener Konzepte, die sich der Quantenmechanik bedienen, dass wir in einer Art Matrix leben.

Jetzt haben Wissenschaftler an der California State Polytechnic University (CalPoly) mit dem ersten Experiment begonnen, um Campbells Hypothese zu testen. Davon berichtet etwa das englischsprachige Magazin Futurism.

Finanziert wird das Ganze übrigens von einer gemeinnützigen Organisation namens „Center for the Unification of Science and Consciousness“ (CUSAC), die Campbell ins Leben gerufen hatte.

Das Universum kann nicht existieren, wenn niemand da ist, der es beobachtet

Was sind das für Experimente? Campbells Experimente beinhalten eine neue Variante des Doppelspaltexperiments, einer physikalischen Demonstration, die zeigen soll, dass Licht und Materie sich sowohl wie Wellen als auch wie Teilchen verhalten können. Das berichten die spanischen Kollegen von 3Djuegos.com.

Campbell ist der Ansicht, dass die aufgezeichnete Information gar nicht existiert, wenn der Beobachter aus diesen Experimenten entfernt wird. Dies steht im Gegensatz zur aktuellen Quantenphysik, die von einer Verschränkung ausgeht, die Teilchen über eine Entfernung hinweg miteinander verbindet.

Einfach ausgedrückt bedeutet das: Gibt es keine Person, die das Universum betrachten kann, dann existiert es auch nicht. Campbell selbst erklärt, dass seine fünf Experimente „das konventionelle Verständnis der Realität infrage stellen und tiefgreifende Verbindungen zwischen dem Bewusstsein und dem Kosmos aufdecken könnten.“

