Wie ist es möglich, dass Thor, ein Gott aus Asgard, problemlos mit jedem Wesen im Universum sprechen kann?

Im Universum von Marvel gibt es Helden aus allen Ländern, nicht nur in den USA, auch wenn man es in den Filmen nicht immer merkt. Doch wie verstehen sich alle Helden oder Aliens untereinander? Dafür gibt es mehrere Lösungen, eine klingt ziemlich albern.

Nicht alle Helden im Marvel-Universum stammen aus den USA. In den verschiedenen Geschichten lernt man auch wichtige Personen aus anderen Teilen der Welt oder sogar dem Universum kennen.

Abseits von der Erklärung, dass das alles fiktiv sei und zum Plot passen muss, gibt Marvel auch im Universum Gründe an, warum sich die Figuren alle verstehen. Vor allem bei Thor klingt die Erklärung aber ziemlich albern.

Die All-Tongue

Wie kann Thor andere Menschen und Wesen verstehen? Als Gott von Asgard hat Thor keinen Unterricht in anderen Sprachen genommen, dennoch versteht er seine Kollegen und seine Feinde auf der Erde und im gesamten Universum. Dafür hat sich Marvel ein interessantes Konzept ausgedacht: Allspeak oder All-Tongue (zu Deutsch: All-Zunge).

Dadurch können Bewohner von Asgard und andere Götter jede Sprache so sprechen, dass sie das Gegenüber in der eigenen Sprache versteht (via Marvel Database). In Thor Nr. 617 aus dem Jahre 2010 wird dieses Konzept angesprochen, als Thor mit einer kindlichen Version von Loki spricht. Dort erklärt ihm Thor, dass auch er die All-Tongue nutzt.

In den Filmen kommt das Thema tatsächlich auch kurz auf, denn in Avengers: Infinity War kann Thor den lebenden Baum Groot verstehen, der immer nur „Ich bin Groot“ sagt. Als Rocket ihn fragt, wieso er Groot spricht, antwortet Thor, er habe die Sprache in Asgard als Wahlfach gehabt. Ob er das als Gag meint, oder die Wahrheit sagt, ist nicht hundertprozentig klar.

Welche anderen Gründe, um alle Sprachen zu verstehen, gibt es im Marvel-Universum noch? Neben Figuren wie Captain America, Wolverine, Iron-Man oder T’Chaka, die andere Sprachen gelernt haben, gibt es auch andere Methoden , die es Figuren ermöglichen, mit allen zu sprechen:

Der Mutant Doug Ramsey (Revelation) hat die Fähigkeit, alle Sprachen zu verstehen, egal ob sie noch gesprochen werden, oder vor langer Zeit ausgestorben sind.

Charles Xavier (Professor X) kann durch seine telepathischen Fähigkeiten jede Sprache verstehen und dadurch auch die Fähigkeit, diese Sprachen direkt zu lernen oder anderen beizubringen.

Reed Richards (Mr. Fantastic) entwickelte ein Gerät, um universell Sprachen übersetzen zu können.

Ein ähnliches Gerät haben Mitglieder des Nova Corps in ihrem Helm, so auch Star-Lord.

Auf dem Planeten Sakaar gibt es kleine Roboter, die es Unterdrückern ermöglichen, mit ihren Sklaven zu kommunizieren.

Manche Alien-Kulturen nutzen implantierte Übersetzer, so auch das Kree-Imperium.

Meistens wird es nicht erklärt, woher die Helden diese Fähigkeiten haben. Je nach Plot kann sich das gerne mal ändern. Im Verlauf der Historie änderten sich aber auch viele Helden und Schurken. Einer der wichtigsten Helden für den Comic-Verlag, der Hulk, musste schon nach einer Ausgabe geändert werden: Der Hulk sollte ursprünglich ganz anders aussehen, doch Stan Lee musste ihn ändern