Im Universum von Marvel werden ständig neue Teams gegründet, um Bedrohungen für die Erde zu kontern. 2025 etablierte man eine brutale Version der Avengers, die sich vor allem um hässliche Klone kümmern muss.

Was sind das für neue Avengers? Im Juni 2025 startete eine neue New Avengers-Comicreihe vom Autor Sam Humphries, nachdem der Thunderbolts-Film des MCU eine Film-Variante vorstellte. Meist sind die New Avengers-Teams weniger heldenhaft, als man es vom Hauptteam kennt.

In einer Variante der New-Avengers-Reihe aus 2005 gründeten Marvel-Genies etwa die Illuminati. Doch sie haben eher weniger heroische Dinge getan, wie ihren Freund Hulk ins All zu schießen. Auch die Mitglieder der neuen New Avengers sind nicht gerade klassische Helden:

  • Bucky Barnes als Winter Soldier
  • Natasha Romanoff als Black Widow
  • Der König von Atlantis: Namor, beziehungsweise der Sub-Mariner
  • Die Frau von Doctor Strange, Clea, die aktuell die Oberste Zauberin ist
  • Der brutale Symbiont Carnage, der aktuell Eddie Brock infiziert hat
  • Laura Kinney als Wolverine

Vor allem Carnage fällt hier auf. Klar sind die anderen auch eher Anti-Helden, die auf tödlichere Methoden setzen, doch Carnage ist einer der brutalsten Spider-Man-Schurken, der vorher zusammen mit dem Serienmörder Cletus Kasady viele Menschen getötet hat. Doch für ihre neuen Feinde brauchen sie auch solche Methoden, denn sie sind die sehr verzerrte Version mächtiger Helden.

Klassische Schurken-Ideen: Klone

Was sind das für Klone? Direkt im ersten Heft von New Avengers (2025) zeigt der Spider-Man-Schurke Jackal seine neue Kreation: 7 Klone, die auf den mächtigen Helden der Illuminati basieren. Ganz mit dem neuen Teamnamen Killuminati:

  • Bolt als Klon von Black Bolt
  • Mr. Ourobouros als Klon von Mister Fantastic
  • Guru Strange als Klon von Doctor Strange
  • Professor X-Tinction als Klon von Professor X
  • Luke Charles als Klon von Black Panther
  • Iron Apex als Klon von Iron Man
  • Imperius Rex als Klon von Namor

Schon beim ersten Anblick sieht man, dass sie nicht exakte Klone der bekannten Figuren sind. Sie sehen deutlich absurder und verzerrter aus, im Falle von Imperius Rex nicht mal menschlich. Er ist ein fliegender Oktopus, den man aber nicht unterschätzen sollte. Zusammen mit Mr. Ourobouros stellt er die wohl gefährlichsten Mitglieder der Gruppe dar.

6 der 7 Killuminati auf dem Cover von New Avengers (2025) Nr. 4 (Bildquelle: Marvel)

Warum sind Mr. Ouroboros und Imperius Rex besonders gefährlich? Während 2 der Klone bereits in Heft 2 (Quelle: Marvel) besiegt werden konnten, macht ihnen später vor allem der Oktopus Imperius Rex Probleme. Er kann Namor nicht nur telepathisch angreifen und ihn dazu bringen, gegen seine Freunde vorzugehen, er kann fliegen, sich heilen und sogar zu einem waschechten Kaijū wie Godzilla werden.

Mr. Ouroboros hingegen ist allein wegen seines Intellekts so gefährlich. Im Marvel-Universum zeigte Mister Fantastic öfter, dass er zu vielen Erfindungen fähig ist, und eine seiner bösen Varianten bedrohte das gesamte Universum.

Wie kann ich die Geschichte nachlesen? Aktuell müsst ihr noch englische Einzelhefte bestellen oder sie digital lesen. Am 10. März 2026 erscheint mit Vol. 1 ein Sammelband, der die Hefte 1 bis 5 zusammenfasst. Auch dieser ist auf Englisch. Eine deutsche Version ist bisher nicht angekündigt. Apps für Comics können eine gute Alternative sein, wenn ihr nicht so viel Platz habt. MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes hat gute Erfahrungen gemacht: Ich habe keine Lust mehr, auf einen Film von Marvel und DC zu warten – Dank zwei Abos kann ich die besten Comics einfach am Handy lesen

Quelle(n): Titelbildquelle: Marvel Entertainment auf YouTube
