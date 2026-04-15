Neuer Anime ist wie John Wick nur als Dating-Sim, läuft bei vielen Fans unter dem Radar

In der aktuellen Anime-Season sind vor allem Witch Hat Atelier und Daemons of the Shadow Realm die Anwärter für die beste Serie im Frühling 2026. Es gibt aber noch einen weiteren Anime, den wohl viele nicht auf dem Schirm haben.

Was ist das für ein Anime? Marriage Toxin erinnert mit den actionreichen Passagen an John Wick, allerdings gepaart mit einer Dating-Simulation.

Der Protagonist Hikaru Gero ist der Erbe eines legendären Clans von Attentätern. Er ist ein absoluter Elite-Killer, der mit Liebe nichts am Hut hat.

Die Großmutter des Clans verlangt jedoch einen Erben für den Clan, weshalb Gero unbedingt eine geeignete Kandidatin finden muss – und das am besten so schnell wie möglich.

Um die perfekte Braut zu finden, hilft ihm Mei Kinozaki, ein Heiratsschwindler, der sich als Frau verkleiden und so andere Menschen um den Finger wickeln kann.

Eigentlich ist Mei das nächste Auftragsziel von Gero, doch er verschont den Heiratsschwindler. Im Gegenzug muss dieser der persönliche Dating-Coach von Gero werden.

So begeben sich die beiden in die mörderische Unterwelt und versuchen, eine passende Frau für Gero zu finden, um die Blutlinie weiter zu erhalten. Aus jedem Kampf kann sich also potenziell ein erstes Date entwickeln, in dem Gero seine zukünftige fürs Leben findet.

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Die große Liebe im explosiven Getümmel

Wie kommt es an? Auf MyAnimeList ist zu sehen, dass die Serie etwas unter dem Radar läuft. Von allen Animes, die in dieser Season mit Staffel 1 gestartet sind, ist Marriage Toxin gut dabei, was die Wertung angeht.

Über 61.000 Nutzer haben an der Serie Interesse, die aktuell mit 7,57 von 10 Sternen bewertet wurde. Zum Vergleich: Witch hat Atelier, einer der Kracher dieser Season, hat 188.000 Interessenten und steht aktuell bei einer Wertung von 8,75.

Zu jedem der beiden Animes sind bislang aber nur zwei Episoden veröffentlicht. Doch der Vergleich der Nutzerzahlen zeigt, dass rund ein Drittel der Interessenten von Witch Hat Atelier den Anime Marriage Toxin auf dem Schirm hat. Er läuft bei vielen also noch unter dem Radar.

MeinMMO-Redakteurin Jasmin meint: Besonders hervorzuheben ist beim Anime vor allem der Animationsstil, denn das zuständige Studio ist Bones Film. Das Studio hat zuletzt mit Gachiakuta oder der finalen Staffel von My Hero Academia bewiesen, dass es sich mit actionreichen Szenen auskennt. Auch Daemons of the Shadow Realm, ein weiterer heißer Kandidat für den Anime des Jahres 2026, wurde bei ihnen produziert.

Die actionreichen Verfolgungssequenzen wie das Durchtrennen eines Autos bei voller Fahrt wirken wie aus einem Guss. Hinzu kommen die bunten Farben, die beispielsweise durch die Gifte zustande kommen.

Und auch die Prämisse ist einzigartig. Ein Auftragskiller, der auf Giftmischerei spezialisiert ist, tut sich mit einem Cross-Dressing-Heiratsschwindler zusammen, um eine Frau zu finden, damit seine lesbische Schwester nicht in einer Zwangsehe landen muss.

Schon die ersten beiden Folgen haben mich total an den Anime verkauft und ich bin gespannt, welche tollen Inszenierungen noch darin zu sehen sein werden. Vor allem die actionreichen Passagen, die an Filme wie John Wick erinnern, sehen bislang unheimlich gut aus.

Tatsächlich habe ich im Vorfeld nicht vorhergesehen, dass mich dieser Anime so abholen wird. Alle anderen Highlights, die in den kommenden Monaten zu sehen sein werden, findet ihr in einem separaten Artikel: 8 Anime-Empfehlungen für Frühling 2026, von denen eine das Potenzial hat, der beste Anime aller Zeiten zu werden