In den USA sind 770.000 Menschen wohnungslos und Mark Zuckerberg kauft sich eine Villa für 150 Millionen Euro

Mark Zuckerberg hat mit seiner Frau jetzt 150 Millionen Euro in eine neue, schicke Villa investiert. Das Anwesen gehört zu den teuersten der USA.

Was hat Zuckerberg gemacht? Der Gründer von Facebook und derzeitige Chef von Meta hat mit seiner Frau Priscilla Chan eine Villa für 170 Millionen US-Dollar gekauft. Davon berichtet etwa das Magazin Forbes.com.

Die Verkäufer sollen ein berühmter Schönheitschirurg und dessen Frau sein, die das zwei Hektar große Grundstück im Jahr 2020 für 30 Millionen Dollar erworben hatten.

Viele Personen können sich in den USA jedoch nicht mal überhaupt eine Wohnung leisten: Die aktuellen Zahlen zu Wohnungslosen in den USA stammt von Ende 2024/Anfang 2025 und stammen direkt vom U.S. Department of Housing and Urban Development.

Die Daten werden zu Beginn des Jahres im Januar/Februar erhoben. Laut der letzten Erhebung sollen die Wohnungslosen-Zahlen bei etwa 770.000 Personen liegen (via BBC.com).

Neue Villa auf einer exklusiven Luxus-Insel, wo bereits Personen wie Jeff Bezos ein Haus haben

Wo steht die neue, teure Villa? Die neue Wohngegend ist unter Milliardären durchaus bekannt, denn die Villa steht auf der privaten Insel Indian Creek, die von einigen bereits spöttisch als „Billionaire Bunker“ bezeichnet wird. Bekannt geworden ist die Insel auch durch den Umstand, dass die Insel keine eigene Kläranlage besitzt und den Dreck lieber an die Nachbarn schicken wollte.

Wie viel Geld ist das überhaupt? Knapp 150 Millionen Euro klingt nach viel Geld, die teuerste Villa ist es jedoch bisher nicht gewesen. Laut Wall Street Journal stellt dieser Kauf einen neuen Rekord für Miami Dade County dar und gehört in den USA zumindest zu den teuersten Käufen des Landes, wird aber noch übertroffen:

Gordon Pointe, Naples (Florida) wird für 295 Millionen US-Dollar angeboten, im Kaufpreis sind aber gleich drei Villen, ein Jachthafen und 500 Meter Privatstrand enthalten.

Little Lake Lodge, Aspen (Colorado) wird immerhin für rund 300 Millionen US-Dollar gelistet.

924 Bel Air Rd., Kalifornien: Kosten liegen bei 250 Millionen US-Dollar.

Für ähnlich viel Geld, für 150 Millionen Euro, kaufte übrigens im Jahr 2025 der Fernsehsender RTL den Bezahlsender Sky. Das wirkt im Vergleich zu dem riesigen Netflix-Warner-Paramount-Deal, der über 80 Milliarden kosten soll, fast schon günstig.

Zuckerberg hat eine Schule für Kinder auf seinem alten Anwesen betrieben. Doch weil er keine Lizenz beantragt hat, muss die Schule jetzt schließen. Jahrelang hatten sich die Nachbarn über Lärm, Dreck und Straßenverkehr beklagt: Zuckerberg hat 2024 79 Milliarden Euro verdient, doch eine Schule muss schließen, weil er wohl verpennt hat, eine Lizenz einzuholen