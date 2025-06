Jeff Bezos und weitere Milliardäre leben auf einer Insel ohne Klärgrube: Jetzt wollen sie ihren Dreck zu den Nachbarn schicken, ohne dafür zu bezahlen

Im neuen Gameplay-Trailer könnt ihr das Update „Tides of Terraria“ von Palworld in Aktion erleben und euch einstimmen.

Ihr wollt eure Basis in Dune: Awakening vom Sand befreien? In diesem Werkzeug steckt ein verborgener Staubsauger

Der Director von Pokémon GO erklärt, warum ihr nach 9 Jahren immer noch so viele Kanto-Pokémon findet

Schattenpriester in WoW bekommen ein Rework – Aber so richtig gut wird’s wieder nicht

Verschiedene Milliardäre, darunter Jeff Bezos, Peter Thiel und Sam Altman investieren seit Jahren viel Geld in regenerative Medizin. Doch es gibt auch Kritik an den Plänen, lebensverlängernde Medikamente zu entwickeln: Milliardäre entwickeln lebensverlängernde Pillen – aber ein CEO warnt, dass das zu einer Welt voller „privilegierter Zombies“ führen wird

In einem Land opfern Eltern ihren Ruhestand und nehmen Zweitjobs an, nur um sich das Studium für ihre Kinder leisten zu können

Doch die Insel der Reichen hat ein Problem. Man hat keine Kläranlage für den eigenen Dreck und will seinen Müll daher auf andere Weise loswerden. Von dieser seltsamen Situation berichtet etwa die New York Times (möglicherweise Paywall) .

Um was für eine Insel geht es? Indian Creek ist eine künstliche Insel, die in der Nähe der US-Stadt Miami liegt. Die Insel teilen sich Millionäre und Milliardäre wie Jeff Bezos und der amerikanische Footballspieler Tom Brady.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to