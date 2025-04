Mann hinter Dragon Age erklärt, warum Baldur’s Gate 3 nicht so wichtig fürs Gaming wird, wie alle hoffen

Larian gibt Spielern einen viel zu detaillierten Fotomodus in Baldur’s Gate 3 und es passiert genau das, was ihr erwarten würdet

Darrah selbst stand für sein letztes Spiel Dragon Age. The Veilguard heftig in der Kritik und ärgerte sich über die Häme, die über ihn hereinbrach: Mann hinter Dragon Age sagt, Käufer haben kein Recht auf Grausamkeit – Twitch-Streamer sagt: Doch

Das steckt dahinter: Darrah sagt im Prinzip: Baldur’s Gate 3 konnte dem Spieler nur so viel Handlungsmacht geben, weil es Dungeons & Dragons nachbildet und es der Kern des Spiels ist, dass Spieler dort alles tun können, was sie wollen.

Was meint er? Darrah führt aus, Baldur’s Gate 3 habe einen Protagonisten ohne eigene Stimme genutzt und simple Cinematics. Anderen Spielen würde man so etwas nicht erlauben.

Baldur’s Gate 3 hat die Landschaft in Bezug darauf verändert, wer bereit war, sich ein Rollenspiel anzusehen. Es hat den Raum des Genres erheblich erweitert, was großartig ist. Aber ich glaube, dass die Auswirkungen auf die Art und Weise, wie Spiele entwickelt werden, geringer sind, als die Leute, die nicht aus der Videospielbranche kommen, vielleicht erwarten.

Das liege aber nicht daran, dass Baldur’s Gate 3 so teuer ist, dass es niemand nachahmen kann (wie GTA V), sondern an seinem besonderen Status:

Das sagt Darrah : Darrah sagt, der Einfluss eines Spiels auf künftige Games und seine Verkaufszahlen stehen nicht zwingend in einem linearen Verhältnis. Er glaubt, obwohl Baldur’s Gate 3 so enorm erfolgreich war, wird es keinen derart großen Einfluss auf künftige Rollenspiele haben, wie sich das Laien vorstellen.

Der Entwickler Mark Darrah ist der Mann hinter Dragon Age: The Veilguard und hat vorher für BioWare das SF-MMO Anthem an den Start gebracht. In seinem Podcast spricht er über den Einfluss des Steam-Hits Baldur’s Gate 3 auf künftige Spiele. Der Einfluss von Baldur’s Gate 3 werde kleiner sein, als Spieler nun hoffen. Denn Baldur’s Gate 3 verzichte auf einen Protagonisten mit eigener Stimme, um Spielern mehr Freiheit zu gewähren – doch das könnten künftige Spiele nicht so einfach machen.

