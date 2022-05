Neuer Taktik-Shooter startet Alpha auf Steam – Lässt euch riesige Raumschiffe plündern

Path of Exile 2 ist der Nachfolger zum beliebten Hack'n'Slay-RPG. Wir fassen alle bekannten Infos in einem kurzen Video zusammen.

Wie Hell Let Loose sich seit seinem Release im letzten Jahr schlägt, erfahrt ihr in unserem Special: Hell Let Loose galt zum Steam-Release als das „Anti-Battlefield“ – Wie geht es dem WW2-Shooter 2022?

Wie das alles im Detail abläuft, wissen wir noch nicht. Dafür gibt es zu wenige Gameplay-Szenen. Das Prinzip erinnert aber an andere Shooter wie Escape from Tarkov und Hunt: Showdown .

Wie wird Marauders gespielt? Ihr könnt entweder alleine oder in einer 3er-Gruppe auf Beutezug gehen. Der Ablauf des Spiels wird auf der Steam-Seite so beschrieben: Überfallen, plündern, entkommen.

Was ist Marauders? Entwickler Team17 beschreibt den Shooter, der aus der Ego-Perspektive gespielt wird, als „taktischen Multiplayer-Shooter“, der in einem dystopischen Sci-Fi-Universum spielt.

Mit Marauders startet heute ein neuer Shooter mit taktischen und Sci-Fi-Elementen auf Steam in die Closed Alpha. MeinMMO verrät euch, was das für ein Spiel ist und wie ihr selbst spielen könnt.

