Neuer Shooter von Bungie soll ideal für Anfänger sein, doch ein Twitch-Streamer versagt schon im Tutorial

Schaut euch hier den Trailer zu Ghost of Yotei an.

Blizzard ändert die Season-Belohnungen in Diablo 4 grundlegend, wirft quasi alles raus, was ihr nicht haben wollt

Neues Taktik-Spiel ist wie XCOM, aber in einer Fantasy-Welt, erinnert an einen düsteren Steam-Hit

Call of Duty: Warzone ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es erschien ursprüng...

Das Ergebnis war ein Countdown, der auf 0 herunterzählte und Tim im Tutorial tötete. So wie es scheint, ist Marathon nicht ganz so einsteigerfreundlich, wie gedacht. Trotz des skurrilen Moments nahm Tim seine Eliminierung mit Humor und auch seine Zuschauer konnten sich köstlich amüsieren.

In seiner Aufnahme spawnte der Streamer in einem Labor und musste den Wegmarkierungen folgen. Sichtlich verwirrt von einer Warnung des Spiels wusste Tim nicht, was er tun sollte. Er wollte seine Umgebung untersuchen, blieb aber dann in einem Bereich stehen, indem er nicht stehen sollte.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Blizzard ändert die Season-Belohnungen in Diablo 4 grundlegend, wirft quasi alles raus, was ihr nicht haben wollt

Neues Taktik-Spiel ist wie XCOM, aber in einer Fantasy-Welt, erinnert an einen düsteren Steam-Hit

Seine gelassenen Streams ziehen zwischen 7.000 – 16.000 Zuschauer an (Quelle: sullygnome.com ), dabei geht es vor allem um Shooter. Mit der Alpha von Marathon versuchte Tim jetzt, Extraction-Shooter zu entdecken, doch er merkte schnell, dass das Spiel nicht so einfach ist. Schon das Tutorial bereitete ihm Schwierigkeiten.

Welcher Streamer ist gemeint? TimTheTatman, auch bekannt als der planlose „Papa“ auf Twitch, wurde vor allem für seine Runden in Fortnite mit dem ehemaligen E-Sportler „Ninja“ bekannt . Neben Fortnite streamte Tim aber auch Warzone und Overwatch und erlangte so nach und nach immer mehr Bekanntheit.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to