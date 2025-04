Der neue Shooter der Destiny-Macher hat einen eingebauten Aimbot, Twitch-Streamer shroud scherzt: „Wir verdienen das“

Bungies Marathon hat eine Zielhilfe für Maus und Tastatur, aber der Twitch-Streamer shroud findet das problematisch und bezeichnet das Feature als Cheating.

Was ist das für ein Aimbot? Am 23. April 2025 startete ein geschlossener Alpha-Test von Bungies neuem Extraction-Shooter „Marathon“, der am 23. September 2025 für PC und Konsolen erscheinen soll. In dem Alpha-Test stellten die ersten Spieler schnell fest, dass Bungie sich für Marathon ein besonderes Feature überlegt hat: einen Aim-Assist für Spieler, die mit Maus und Tastatur spielen.

Dieser Aim-Assist zieht euer Fadenkreuz nahezu magnetisch auf den Gegner. Das erleichtert es, mit schnellen Flicks präzise auf einem Kontrahenten zu stoppen und diesen besser mit dem Fadenkreuz zu verfolgen, wenn er sich bewegt.

Zu den ersten Spielern, die Marathon in der Alpha testeten und den neuen Aim-Assist in Aktion spürten, zählen natürlich auch verschiedene Twitch-Streamer, darunter etwa der ehemalige CS:GO- und Valorant-Profi Michael „shroud“ Grzesiek.

shroud überzeugt, Bungie sollte Feature komplett entfernen

Was sagt shroud zu dem Aim-Assist? shroud ist kein Fan des Aim-Assist für „Maus und Tastatur“-Spieler und bezeichnet ihn als Aimbot. Zunächst scherzte er: „Wir verdienen das. Wir verdienen [einen] Aimbot.” (via Reddit). Im gleichen Stream machte shroud jedoch deutlich, dass er das Feature sehr problematisch findet.

„Sie müssen definitiv einfach diesen Maus-Aim-Assist-Mist entfernen“, stellte der Streamer fest und ergänzte, „Ich verstehe, dass sie Konsolen und PC ausbalancieren wollen und so, für Crossplay, aber es ruiniert nur den PC-Teil des Spiels.“

Zudem findet er, der Aim-Assist verwässere das PC-Gameplay und er würde dazu führen, dass PC-Spieler sich „scheiße“ fühlen, weil das Spiel ihnen einen Aim-Assist gibt, um mit Controller-Spielern und deren Aim-Assist mithalten zu können. shroud ist überzeugt, „Maus und Tastatur“-Spieler würden lieber an ihrem Können arbeiten, als einen Aim-Assist zu verwenden.

Abschließend sagt shroud aber, dass sich der Aim-Assist spielerisch gut anfühle, weil es grundsätzlich wie Cheating sei. Doch stellte er auch die Frage: „Fühlt es sich gut an, wenn jeder cheatet?“

Was ist Marathon eigentlich? Marathon ist ein Extraction-Shooter (PvPvE) in der First-Person-Perspektive, in dem ihr einen kybernetischen Söldner spielt. Diese werden Runner genannt und verfügen über unterschiedliche Fähigkeiten.

In einem Durchlauf sammelt ihr Loot und erfüllt Aufträge, um euren Runner zu verbessern. PvP-Gefechte werden eine große Rolle spielen, aber es wird auch eine Art Ranked-Modus geben. Gute Teamarbeit seien dabei ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg.

MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller ist eigentlich kein Fan von Extraction-Shootern, aber ein Feature von Marathon hat sein Interesse geweckt und bewegt ihn dazu, sich den Shooter selbst anschauen zu wollen: Viele Extraction-Shooter öden mich an, aber eine innovative Idee von Marathon macht sogar mich neugierig