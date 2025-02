Ein Mann lagerte 7.000 Apple-Computer, um sie später zu verkaufen: Doch Apple verlangte sie zurück und beschloss, sie zu vergraben

Ein Mann kaufte tausende Computer von Apple, um sie aufzurüsten. Doch Apple gefielen die Pläne nicht und das Unternehmen vernichtete die Geräte. Damit verschwand vor 30 Jahren ein Stück Computer-Geschichte auf einer Mülldeponie in Utah.

Um was für Computer geht es? Der Apple Lisa war 1983 der erste Computer, der über ein grafisches Interface und über eine richtige PC-Maus verfügte, doch er war ein finanzielles Debakel für Apple. Das lag vor allem am hohen Verkaufspreis von 9.995 Dollar für ein solches Gerät. Umgerechnet und inflationsbereinigt entspräche das heute etwa 24.600 Euro (via in2013dollars).

Hier kommt Bob Cook ins Spiel. Denn Cook ließ sich für den gescheiterten Apple-Computer begeistern und kaufte tausende von den alten Computern. Insgesamt sollen es 7.000 Einheiten gewesen sein, die er für einen Spottpreis gekauft haben soll.

Entwickler rüstet alte Computer von Apple auf, doch Apple gefallen die ambitionierten Pläne nicht

Das war der Plan von Cook: Bob Cook wollte den alten Geräten eine zweite Chance geben: Er investierte 200.000 US-Dollar in Forschung und Entwicklung, um dieses fehlerhafte Gerät in etwas zu verwandeln, das sie „Lisa Professional“ nannten. Eine rundum verbesserte Version des alten Gerätes, der es sogar mit dem neuen Macintosh aufnehmen sollte.

Die Reaktion von Apple: Doch Apple schienen die Pläne nicht zu gefallen: Im September 1989 verlangte Apple die Rückgabe der Geräte von Bob Cook. Ein juristischer Prozess begann, doch Cook wollte sich nicht mit den Juristen in Cupertino anlegen.

Am Ende tauchte ein von Apple bezahlter Lastwagen auf, um die Geräte abzuholen. Die Firma ließen kein einziges Modell zurück. Cook mutmaßte, dass seine Idee nicht in das Image der sauberen Firma Apple gepasst habe: Die Vermarktung defekter, von Dritten manipulierter Geräte passte nicht zum Image einer Marke, die sich mit strengen Sicherheitskontrollen und Tests rühmt, bevor sie etwas in den Verkauf bringt.

Was geschah am Ende mit den Computern? Die Computer landeten am Ende auf einer Mülldeponie in Logan, Utah, zermalmt und vergraben. Ein Team von TheVerge besuchte vor ein paar Jahren die Deponie in Utah, nur um festzustellen, dass die Computer nicht mehr zu retten sind. Denn mittlerweile liegen sie metertief unter dem ganzen Müll der letzten Jahrzehnte vergraben.