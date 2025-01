In einem der besten Filme aller Zeiten bekommt Tom Hanks Infos zu einem Produkt von Apple, das erst 8 Jahre später erscheint

Im Film Forrest Gump wird ein Produkt von Apple gezeigt, 8 Jahre vor der richtigen Veröffentlichung. Das Besondere im Film ist auch, dass Apple zu dem Zeitpunkt des noch gar nicht existiert, als das Produkt im Film vorgestellt wird.

Was ist das für ein Film? Forrest Gump ist ein Klassiker, der gleich mit mehreren Oscars ausgezeichnet worden ist. Tom Hanks spielt den Protagonisten Forrest Gump, der dem Film seinen Namen gibt. Der Film erschien 1994 und hat in der IMDb eine Bewertung von 8,8 von 10 Punkten bei über 2,2 Millionen Bewertungen.

Was ist das für ein Moment? Der wichtige Moment ist in der 102. Minute des Films zu sehen, wo der Protagonist einen wichtigen Brief bekommt. Forrest Gump holt einen Brief aus dem Briefkasten. Wenn man genau hinsieht, kann man erkennen, dass es sich um einen Dankesbrief eines Apple-Managers für die Investition handelt, die Gump in das Unternehmen getätigt hat.

Im Film ist der Brief nur wenige Augenblicke zu sehen, dank Michael Darius kann man den Brief aber heute vollständig lesen, da er Fotos davon veröffentlicht hat. Die Bilder auf X.com sind verschwunden, aber die spanische Webseite Applesfera.com hat die Bilder bei sich hinterlegt, wo ihr euch den Brief auf Englisch ansehen könnt.

Brief kündigt den ersten Personal Computer an, obwohl Apple noch gar nicht existiert

Was ist das Besondere an dem Brief?

Das Schreiben ist auf den 1975 datiert. Zu dem Zeitpunkt existierte die Firma Apple noch gar nicht: Apple wurde erst am 1. April 1976 gegründet.

Unterzeichnet ist der Brief von J. Wellington Bigby,: Eine Person, die nie existiert hat.

Obendrein kündigt Bigby die bevorstehende Markteinführung des Personalcomputers Lisa an. Der Apple Lisa wurde aber erst am 19. Januar 1983 vorgestellt.

Apple kündigt im Film daher den ersten Personalcomputer „Apple Lisa“ an. So steht im Brief ganz am Ende: „There are many new innovations soon to be introduced in our line of products, most notably, the „Lisa“ personal computer, which promise to be a huge success.“

Es gibt viele neue Innovationen, die in Kürze in unserer Produktlinie eingeführt werden, insbesondere der Personalcomputer „Lisa“, der ein großer Erfolg zu werden verspricht.

„Lisa“ war der erste Computer, der über eine Maus und ein Betriebssystem mit grafischer Benutzeroberfläche verfügte. In der Sache mit dem Erfolg hatte der Brief jedoch Unrecht: Aufgrund des hohen Preises verkaufte sich „Lisa“ so schlecht, dass er bereits 1984 wieder vom Markt genommen wurde.

Der Macintosh, der im selben Jahr 1984 vorgestellt wurde, wurde dann hingegen der große Erfolg, den sich Apple erhoffte.

