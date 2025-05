Ein Manga sagte den schweren Tsunami 2011 in Japan voraus, die nächste Katastrophe soll dieses Jahr folgen

Die Menschen in Asien sind gerade angespannter denn je. Ein Manga, der bereits eine große Naturkatastrophe voraussagte, glaubt an ein Erdbeben, das noch in diesem Jahr die Küste Japans erschüttern soll.

Was ist das für ein Manga? The Future I Saw ist eine Sammlung von Manga-Bänden, die zwischen 1994 und 1998 erschienen sind. Die Geschichte basiert auf Träumen von Mangaka Ryo Ryuju, auch bekannt als Ryo Tatsuki.

Die Autorin zeichnete seit 1978 ihre Träume auf und führte seit 1985 ein Traumtagebuch. Die Träume zeichnen sich vor allem durch die Naturkatastrophen aus, die zum damaligen Zeitpunkt noch für die Zukunft datiert waren.

Da bereits einige der Vorhersagen stimmten, gehen viele Menschen davon aus, dass auch die nächste Naturkatastrophe anstehen wird. Und die soll es bereits in wenigen Wochen geben.

Manga sorgt für sinkende Touristenzahlen aus Asien in Japan

Was sagt der Manga voraus? Tatsuki träumte, dass sich die nächste Katastrophe am 5. Juli 2025 ereignen wird. An diesem Datum soll es ein Mega-Beben geben, das an der Westküste Japans stattfinden soll. Durch das Erdbeben sollen gigantische Tsunamiwellen folgen, die die Küstenregionen Japans zerstören würden.

Wozu führt das? Viele Reisende aus Taiwan, Südkorea, Thailand, Vietnam und Hong Kong nehmen diese Warnung ernst. Bloomberg Intelligence zufolge sollen die Reisebuchungen nach Japan in den Regionen schon jetzt um 50 % zurückgegangen sein, verglichen mit dem Vorjahr. Für Juni und Juli 2025 ist sogar ein Rückgang von 83 % zu verzeichnen.

Wie glaubwürdig ist der Manga? Das exakte Datum eines Erdbebens kann nach dem heutigen Stand der Wissenschaft nicht vorhergesehen werden, so die Homepage der Japan Meteorological Agency (via Bloomberg).

Trotzdem stimmten die Vorhersagen der Autorin erstaunlich oft:

Auf dem Cover des Sammelbands ist ein Plakat zu sehen, das eine große Katastrophe für März 2011 vorhersagt. Tatsächlich gab es damals ein Erdbeben, das zur Nuklearkatastrophe in Fukushima und einem Tsunami führte.

Fans zufolge soll sie auch den Tod von Lady Diana und Sänger Freddie Mercury vorausgesagt haben. Auch die Corona-Pandemie soll eine ihrer Visionen gewesen sein.

Zudem ist die Chance, dass es ein Erdbeben in Japan geben wird, sehr hoch. Japan liegt auf dem „pazifischen Feuerring“, wo es vermehrt zu Erdbeben kommt. Erschütterungen sind für die Einwohner nichts Ungewöhnliches.

Experten schätzen sogar, dass es in den nächsten 30 Jahren zu 80 % zu einem Mega-Beben der Stärke 8-9 auf der Richterskala entlang der Südküste Japans kommt (via Deutsche Auslandsvertretungen in Japan). Damit wäre auch Tokyo betroffen.

Kritiker sagen allerdings, dass die Visionen der Autorin zu vage seien, als dass man sie wirklich auf reale Ereignisse übertragen kann.

Obwohl viele Touristen aus Asien ihre Japan-Reise überdenken, kann sich das Land nicht beschweren. Aktuell gibt es so viele Touristen wie noch nie in Japan, weshalb die Regierung jetzt zu drastischen Maßnahmen greift: Es gibt so viele Touristen in Japan, dass die Regierung sie jetzt aufs Land schickt