Mainboard mit Mega-Leistung stark bei Amazon reduziert: PCIe 5.0, 3x PCIe 4.0 M.2 und Thunderbolt 4

Schnappt euch das Mainboard und nutzt die Kraft der Intel-Prozessoren. Anhand des Angebots könnt ihr einen großen Batzen sparen.

Baut euch mit dem Asus-Mainboard einen mächtigen Gaming-PC zusammen. Mit der Kraft der Intel-Prozessoren gibt es viele Möglichkeiten. Nutzt die epische Technologie von PCIe 5.0, um produktive Arbeiten ungebremst zu erledigen oder verbaut bis zu 3x PCIe 4.0 M.2 SSDs. Obendrein könnt ihr dank der Thunderbolt 4-Unterstützung eure Verbindungsoptionen massiv erweitern. Ihr könnt gerade 32 Prozent sparen und mit dem Bau eines starken Gaming-PCs beginnen.

Intel entwickelt auch fleißig neue Grafikkarten. Mal sehen, wie sich das blaue Team entwickelt.

Eigenschaft Beschreibung Sockel Intel LGA 1700 Chipsatz Intel B760 Formfaktor ATX Speicherunterstützung DDR4 PCIe-Steckplätze PCIe 5.0 und 3x PCIe 4.0 M.2 Thunderbolt-Unterstützung Thunderbolt 4 Beleuchtung ASUS Aura Sync für anpassbare RGB-Beleuchtung Erweiterbarkeit Unterstützung für die neueste Generation von Grafikkarten und Erweiterungskarten Anwendungsbereich Gaming, Content-Erstellung, allgemeine PC-Nutzung

Das perfekte Mainboard für Intel-Fans

Das Asus-Mainboard ist mit dem Intel LGA 1700 Sockel ausgestattet und bietet Unterstützung für Intel-Prozessoren der 12. bis zur 14. Generation. Dies macht es zu einer vielseitigen Wahl für alle, die aufrüsten oder ein neues System bauen möchten.

Das Mainboard weist viele Optionen auf

Der Intel Core i9-14900KS, als Teil der 14. Generation, bietet beeindruckende Leistung und übertrifft in vielen produktiven Anwendungen den Ryzen 7 7800X3D deutlich. Während der Preis des i9-14900KS höher sein mag, gibt es viele andere Intel-CPUs, die beim Gaming hervorragende Ergebnisse liefern und dabei budgetfreundlicher sind.

Der Vergleich zwischen dem Intel Core i9-14900KS und dem Ryzen 7 7800X3D zeigt, dass beide Prozessoren in unterschiedlichen Bereichen glänzen: Der i9-14900KS punktet besonders in Multi-Core-Anwendungen und Produktivität, während der Ryzen 7 7800X3D durch seine spezielle Cache-Technologie in bestimmten Gaming-Szenarien Vorteile haben kann.

Mit dem Intel B760 Chipsatz stellt ihr sicher, dass euer System stabil und zukunftssicher bleibt. Das ATX-Mainboard unterstützt DDR4-Speicher, was nach wie vor eine ausgezeichnete Wahl fürs Gaming ist. Obwohl DDR5-RAM einige Vorteile bietet, sind diese im Gaming-Bereich oft marginal, sodass DDR4 weiterhin eine kosteneffiziente und leistungsstarke Option darstellt.

Viele Top-Technologien sind euch sicher

Die Unterstützung von PCIe 5.0 ist ein zukunftsweisendes Feature, das besonders für Content-Ersteller von Vorteil sein kann, die von den höheren Bandbreiten profitieren möchten. Auch wenn es derzeit vielleicht nicht zwingend erforderlich ist, erlaubt es, in Zukunft leistungsstärkere Hardware zu integrieren und so die Vorteile der nächsten Generation voll auszuschöpfen.

Das Asus-Herzstück ist perfekt für starke Intel-Prozessoren

Mit drei PCIe 4.0 M.2-Steckplätzen habt ihr reichlich Platz für schnelle NVMe-SSDs, was euch blitzschnelle Ladezeiten und schnellen Zugriff auf eure Daten ermöglicht. Dies ist besonders nützlich für Gamer und Profis, die große Datenmengen schnell verarbeiten müssen.

Die Thunderbolt 4-Unterstützung erweitert eure Konnektivitätsoptionen erheblich und erlaubt extrem hohe Datenübertragungsgeschwindigkeiten sowie mehrere Geräte über einen einzigen Anschluss zu verbinden. Dies eröffnet eine Vielzahl von Möglichkeiten, sei es für den Anschluss externer Speicherlösungen oder hochauflösender Displays.

