Bockstarker Gaming-PC wird vor RTX 5000 Release lächerlich günstig – mit RTX 4070 Super und Ryzen 9 CPU

Mit diesem Gaming-PC erlebt ihr High-End in WQHD. Anhand des großen Rabatts bei MediaMarkt lohnt sich dieser auch vor dem RTX-5000-Release.

Bald erscheinen die neuen RTX 5000 Grafikkarten von Nvidia. Wenn ihr aber jetzt spielen und sparen wollt, lohnt sich dieses Kraftpaket. DLSS 4 soll nämlich für alle RTX-Generationen verfügbar sein, weswegen die Besitzer aller RTX-Grafikkarten von einem Leistungs-Boost profitieren. Mit Ausnahme von Multi-Frame-Generation. Dieser PC hier liefert euch mit der RTX 4070 Super und dem Ryzen 9 Prozessor unglaublich viel Power. Spielt jedes aktuelle Spiel mit den höchsten Einstellungen in WQHD. Nutzt das riesige Sparangebot und bezahlt fast 1000€ weniger.

Wenn ihr mehr über RTX 5000 erfahren wollt, klärt euch mein Kollege Benedikt bestens auf.

Eigenschaft Details Prozessor AMD Ryzen 9 5900X Kerne/Threads 12 Kerne Standardtakt 3,7 GHz Turbotakt Bis zu 4,8 GHz Arbeitsspeicher (RAM) 64 GB DDR4 Speicher 2 TB M.2 NVMe SSD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Grafikspeicher (VRAM) 12 GB Betriebssystem Windows 11 Pro (64 Bit) Mainboard Gigabyte A520M

Der Gaming-PC ist ein Goliath in WQHD

Im Vorfeld solltet ihr wissen, dass eine Auflösung in WQHD aktuell die beste Mitte zwischen Full HD und 4K ist. Sie verlangt nicht so viel Leistung wie 4K und sieht trotzdem äußerst schick aus. Der PC enthält genug Kraft, um euch viele Jahre High-End-Gaming in dieser Auflösung zu bieten.

Schon allein der Release von DLSS 4 gegen Ende Januar 2025 gibt uns Besitzern einer RTX-Grafikkarte genug Boost bei den großen AAA-Games, die DLSS unterstützen. Ich selbst als Besitzer einer RTX 3090 überlege deshalb, ob ich mir die Aufrüstung einer neuen Grafikkarte komplett spare.

Gaming-PC mit der technologischen Macht von Nvidia

Die RTX 4070 Super hat die beste Steigerung gegenüber allen Super-Varianten hingelegt. Sie beschert euch in etwa 15 Prozent Mehrleistung im Gegensatz zur normalen RTX 4070, die bereits außerordentlich stark ist.

Wegen 12 GB VRAM braucht ihr keine Panik zu haben, denn ich selbst erreiche mit meiner RTX 3090 häufig kaum über 12 GB in 4K. Natürlich ist das Verhältnis je nach Grafikkarte etwas anders, aber trotzdem seid ihr lange mit der RTX 4070 Super zukunftssicher.

Der Rechner enthält mehr als nur eine Power-Karte

Im Herzen des PCs schlägt der AMD Ryzen 9 5900X Prozessor. Mit seinen 12 Kernen und einem Standardtakt von 3,7 GHz, der im Turbomodus auf spektakuläre 4,8 GHz ansteigt, liefert dieser Prozessor eine Leistung, die selbst die anspruchsvollsten Spiele und Anwendungen mühelos bewältigt.

Die CPU gehört nach wie vor zur oberen Mittelklasse und braucht sich selbst vor den besten Ryzen-CPUs nicht zu verstecken. Sowohl intensive Strategiespiele als auch Projekte stellen kein Problem dar.

Spielt die neuesten AAA-Games mit der Power von Nvidia

Unterstützt wird diese Rechenpower von 64 GB DDR4-RAM. Diese enorme Menge an Arbeitsspeicher ist zwar rein fürs Gaming übertrieben, aber trotzdem nicht verkehrt. Immerhin ist Multitasking, Streaming oder Video-Editing lange Zeit für euch ein Kinderspiel.

Für blitzschnelle Ladezeiten und reichlich Speicherplatz sorgt die 2 TB M.2 NVMe SSD. Diese moderne Speicherlösung bietet nicht nur genügend Platz für eure gesamte Spielesammlung und wichtige Dateien, sondern ermöglicht auch ultraschnelle Datenübertragungsraten. So seid ihr immer einen Schritt voraus und könnt euch uneingeschränkt auf euer Spielerlebnis konzentrieren.

