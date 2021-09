Am 24. September 2021 erscheint ein neues Set für das Sammelkartenspiel Magic the Gathering. Der Name des neuen Sets ist „Innistrad: Midnight Hunt“ und spielt in der Gothic-artigen Horror-Welt von Innistrad. In Zusammenarbeit mit Wizards of the Coasts stellt euch MeinMMO hier weltweit erstmalig eine neue Preview-Karte aus dem kommenden Set vor.

Was ist das für eine Karte? Magic the Gathering ist bereits jetzt das komplexeste Spiel der Welt und bekommt nun noch weiteren Zuwachs. In Form von „Innistrad: Midnight Hunt“ erscheint ein neues Set an Karten.

Eine der neuen Karten stellen wir euch hier weltexklusiv vor. Der „Vorratskammer-Zombie“ ist eine neue Zombie-Karte für ein blaues Mana. Sein Kartentext besagt:

“Tappe drei ungetappte Kreaturen, die du kontrollierst: Schaue dir die oberste Karte deiner Bibliothek. Du kannst sie auf deinen Friedhof legen.”

Hier könnt ihr die neue Karte sehen:

Verstärkung für eure Friedhofs-Decks

Was kann die Karte? Als 1/3-Karte für ein Mana ist der Vorratskammer-Zombie ein solider Verteidiger. Der Kartentext macht die Karte jedoch erst interessant.

Mit ihrer Eigenschaft als Zombie und ihrem besonderen Effekt passt die Karte genau in das Setting von Innistrad. Dort geht es um Untote, Vampire und Werwölfe, verschrobene Experimente und generell um das Thema Horror. Der Vorratskammer-Zombie hat gleich zwei Funktionen:

Hellsicht 1 („Scry 1“): Ihr könnt euch die oberste Karte eures Decks ansehen

Die angeschaute Karte kann auf den Friedhof gelegt werden

Wo wird die Karte am besten eingesetzt? Damit eignet sich der Zombie vor allem für schwarz/blaue Friedhofs-Decks, die darauf aufbauen, Beschwörungen und Zauber direkt aus dem Friedhof zu beschwören. Das kann nützlich sein, um etwa Kosten zu sparen.

Als Zombie hat die Karte zugleich Synergien mit anderen Karten, die ebenfalls gut in den Deck-Archetypen passen. Davon wird es mit Innistrad vermutlich etliche neue Varianten geben.

Innistrad – Die Welt des Horrors

Was ist das für ein Set? Als mittlerweile 89. Set für Magic erweitert Innistrad: Midnight Hunt die ohnehin schon riesige Sammlung des Spiels um weitere 277 neue Karten. Innistrad selbst ist dabei bereits 2011 eingeführt worden mit dem gleichnamigen Set.

Die Welt ist voller Werwölfe, Vampire, Untoter und zweifelhafter Wissenschaftler die sich ein wenig an Vorbildern wie Frankenstein orientieren. Dementsprechend drehen sich die Karten um das Spiel mit Transformationen, Opferungen und Friedhöfen. Ihr findet drei weitere Exklusiv-Reveals bei unseren Schwester-Seiten:

Da in der Story von Magic jedoch die Beschützerin des Ortes, der Erzengel Avacyn, gestorben ist, müssen sich die Menschen dort nun anderweitig helfen – laut Wizards of the Coast mit „älteren, möglicherweise dunkleren Formen der Magie.“

Das Set erscheint am 24. September in physischer Form.