Mads Mikkelsen könnte nach Jahren in eine seiner besten und unheimlichsten Rollen zurückkehren

Mads Mikkelsen glänzte als Dr. Lecter in der beendeten Serie Hannibal. Doch einem Interview weckte der Schauspieler die Hoffnung, dass es 9 Jahre nach dem Aus doch noch ein Comeback geben könnte.

Mads Mikkelsen spielte in der Serie Hannibal den titelgebenden Psychiater und Kannibalen Dr. Lector. Mit grausamen Toden und großartigen schauspielerischen Leistungen von den beiden Hauptdarstellern begeisterte und schockierte die Geschichte gleichermaßen die Zuschauer. Doch nach 3 Staffeln war Schluss und die Serie wurde 2015 beendet.

Doch vielleicht bekommen wir 9 Jahre später doch noch eine Fortsetzung. Denn in einem Interview mit Business Insider vom 2. Februar 2024 sprach Mads Mikkelsen über Hannibal und darüber, wie gerne die Besetzung noch einmal für eine weitere Staffel zusammenkommen würde. Erste Ideen hätte der Serienschöpfer Bryan Fuller auch schon.

Hier seht ihr einen Trailer zur 1. Staffel Hannibal:

Was sagte der Schauspieler? Mads Mikkelsen erklärte, dass der Cast gerne wieder an Hannibal arbeiten würde und das am liebsten bald.

Er meinte: „Es ist kein Geheimnis, dass wir alle, die wir zur Besetzung gehörten, und Bryan, alle zurückkehren wollen. Es muss irgendwann passieren, eher früher als später, weil wir nicht jünger werden, richtig?“

Auch bezüglich der Story äußerte sich der Schauspieler optimistisch, meinte, dass sie einer Fortsetzung nicht im Weg stünde:

„Aber die Geschichte selbst kann springen, sie kann diese Lücke haben, was in Ordnung ist. Es geht also nur darum, ein Zuhause dafür [für die Serie] zu finden, aber im Moment gibt es nichts Konkretes. Warum das der Fall ist? Ich weiß es nicht. Wir lieben die Serie, und viele andere Leute scheinen sie auch zu mögen.“

Wer weitere Empfehlungen zu Serienkiller-Serien haben möchte, der sollte hier bei unseren Kollegen von Moviepilot vorbeischauen: 7 richtig gute Serienkiller-Serien wie Dahmer bei Netflix & Co.: Kannibalen, Stalker und mörderische Muttersöhnchen

Wie Mikkelsen weiter verriet, hätte der Serienschöpfer bereits erste Pläne, wie man die Serie fortsetzen könnte: „Er hat ein paar Ideen, Bryan. Ich kann also nicht wirklich etwas verraten, für den Fall, dass wir damit anfangen, aber ich bin sicher, sie haben es irgendwie geschafft.“

Jedoch gibt es bisher noch keine offizielle Bestätigung, dass es tatsächlich eine vierte Staffel Hannibal geben wird. Es bleibt also abzuwarten, ob sich der Wunsch der Schauspieler erfüllt oder nicht.

Wenn ihr Serien wie Hannibal mögt, in denen ein Ermittler über besondere kognitive Fähigkeiten verfügt und Verbrechen aufklärt, dann könnte euch auch diese Liste interessieren, in denen wir euch 5 Serien wie Sherlock gesammelt haben.