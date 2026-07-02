Ein Spiel ließ Fans 500 Tage auf neue Inhalte warten, machte sie dann mit einem Werwolf so sauer, dass sie Kuhmist vor dem Studio abluden

Love and Deepspace ist wohl eines der beliebtesten Spiele, von denen ihr noch nie gehört habt. Nun griffen die Entwickler aber gehörig daneben.

Das war die Situation: Das beliebte Otome-Game Love and Deepspace kündigte am 22. Juni 2026 den Werwolf-Charakter Valko an, den Spielerinnen künftig bezirzen können sollten. Ein neuer, attraktiver Junggeselle sollte eigentlich ein freudiges Ereignis sein, in einem Spiel, in dem es darum geht, Beziehungen zu den männlichen Protagonisten aufzubauen (und nebenbei die Welt vor einer außerirdischen Bedrohung zu bewahren).

Stattdessen reagierten die Fans jedoch mit Wut und einem wortwörtlichen Shitstorm.

Video starten Love and Deepspace zeigt im neuen Trailer eine besondere Szene, in der ihr selbst eine Katze seid

Fans beerdigen den neuen Charakter

Was störte die Fans? Einige störten sich am Design des Werwolf-Tech-CEOs, denn der sollte mit seinen roten Haaren und kantigen Gesichtszügen nicht zum Design der bisherigen 5 Love Interest passen, die eher ost-asiatische Züge haben.

Der sehr viel größere Ärger rührte jedoch daher, dass Spieler den Entwicklern vorwarfen, lieber neue Charaktere einzuführen, statt die bisherigen Storylines voranzutreiben. Denn die sollen zu diesem Zeitpunkt bereits über 500 Tage lang stagniert sein.

Gerade in China, wo der Entwickler Paper Games sitzt, gab es aber noch einen besonders schwerwiegenden Aufschrei, als Fans glaubten, Anspielungen auf Experimente an Menschen während des Zweiten Weltkriegs zu entdecken. Zudem wurde das Macho-Gehabe des Charakters kritisch gesehen: Das sei nicht romantisch, sondern übergriffig.

Verägerte Spielerinnen sollen schließlich sogar vor dem Hauptquartier von Paper Games aufgekreuzt sein, und aus Protest Gegenstände wie Chrysanthemen und Kuhmist abgelegt haben. Weiße und gelbe Chrysanthemen werden im Zusammenhang mit Beerdigungen und Trauer verwendet. Weitere Geschenke wie klebriger Reis oder Pomelo-Blätter kommen in Reinigungsritualen zum Einsatz. Der Kuhmist dürfte recht universell und selbsterklärend sein.

So reagierten die Entwickler jetzt: Auf dem offiziellen Instagram-Account von Love and Deepspace erschien ein mehrseitiges Statement, in dem die Entwickler ihre Fehler einsahen und Besserung gelobten. Konkret heißt es da:

Der Launch des neuen Charakters wird abgesagt und jede weitere Entwicklung an ihm eingestellt. Die übrigen Inhalte, die mit ihm ins Spiel kommen sollten, werden jedoch weiterhin in Version 6.0 enthalten sein. Geplante Event-Belohnungen gibt es nun kostenlos für alle Spieler.

Die Entwickler gehen sogar so weit, zu versprechen, überhaupt nie wieder einen neuen Love Interest zum Spiel hinzufügen zu wollen. Stattdessen werde sich nun das ganze Team darauf konzentrieren, die bestehende Story sowie die „Begleiter-Erfahrung“ mit den bisherigen Figuren weiter auszubauen.

Außerdem gibt es 30 Tage lang Entschädigungen in Form von Log-In Boni.

Ist damit nun alles gut? Auch nicht so wirklich, denn nun sind wiederum die Spielerinnen enttäuscht, die sich auf den neuen Charakter gefreut hatten. Ein YouTube-Video, das den mitterlweile gelöschten Charakter-Trailer für die Nachwelt erhalten soll, sammelte innerhalb von einem Tag fast 20.000 Aufrufe. Darunter schreiben Spielerinnen:

„Ich weigere mich, zur Witwe gemacht zu werden, bevor ich meinen lieben Valko überhaupt kennenlernen durfte.“

„Ich trauere um ihn als wäre er mein auf See verschollener Ehemann.“

„Ich habe schon unsere Hochzeit geplant, und sie haben den Bräutigam gelöscht.“

Einige Spielerinnen fordern, man hätte Valko zumindest im Westen veröffentlichen können, wo es weniger spezifische Bedenken gegeben hätte, als in China. So richtig konnten die Entwickler zu diesem Zeitpunkt aber wohl ohnehin nicht mehr gewinnen.

Was würdet ihr einem Studio schicken, das euch 500 Tage lang auf neue Inhalte warten lässt?

Erst im Mai hatte Love and Deepspace bereits mit einer tierischen Aktion für Aufregung gesorgt. Da verwandelte man die Spielerinnen aber kurzerhand in eine Katze und ähm tja… lest selbst: Das Action-Spiel, das eure Freundin niemals sehen darf, macht Spieler jetzt zur Katze und lässt sie Anime-Boys versohlen