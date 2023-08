Die Geschichte von Lost Soul Aside startete vor 7 Jahren, als Bing Yang seinen ersten Trailer als 1-Mann-Projekt auf Youtube hochlädt. Heute wird er von Sony Interactive Entertainment und 40 Entwicklern unterstützt. Viele Fans begleiten das Projekt von Beginn an und können es kaum erwarten.

Worum geht es? In dem Action-Rollenspiel Lost Soul Aside taucht ihr in eine Fantasy-Welt ein, in der Schwerter, Superkräfte und Science-Fiction koexistieren.

Ihr spielt als Kazer, dem Protagonisten des Spiels, der um das Überleben seiner Welt kämpft. Dabei hilft euch Arena, ein uraltes Volk, mit dem Kazer über eine unfreiwillige Fusion nun in Symbiose lebt und das ihm besondere Kräfte verleiht.

Nach allen Infos die wir bis jetzt haben verfügt Lost Soul Aside über eine interessante, offene Welt, die zur Erkundung einlädt so wie ein herausforderndes und lohnendes Kampfsystem. Dieses bietet die Flexibilität, euren Spielstil und eure Waffen für einen anstehenden Kampf anzupassen und so eine ganz eigene Strategie zu entwickeln.

„Der originale Trailer ist der Grund, weshalb ich Spielentwickler werden wollte.“

Warum dieser Trailer so begeistert? Der erste Trailer wurde 2016 veröffentlicht und hat mit seiner damaligen Qualität viele begeistert. Obwohl das Spiel zu diesem Zeitpunkt noch im Alleingang von Bing Yang entwickelt wurde, konnte der Trailer mit guter Qualität und interessanten Sequenzen glänzen.

Nachdem es einige Zeit still um das Projekt war, hofften viele trotzdem weiterhin auf Neuigkeiten. Seit der Ankündigung im letzten Dezember haben wir endlich immer weitere Infos bekommen. Sony Interactive Entertainment hat das Spiel als Publisher unter sich aufgenommen und unterstützt die endgültige Entwicklung des Spiels.

Der neuste Trailer zeigt uns wie weit die Entwicklung gekommen ist und es ist eine große Empfehlung für Fans von DMC und Final Fantasy. Vor allem alte Fans äußern in der Kommentarsektion (via Youtube) ihre Begeisterung über den Weg, den Lost Soul Aside zurückgelegt hat.

Wann erscheint es? Ein Erscheinungsdatum ist bis jetzt nicht bekannt. Entwickelt wird das Spiel für PC und PS5.

