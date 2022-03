Lost Ark: „Wie man ein Held wird“ – So löst ihr die Geschichte

Folgt einfach dem Verlauf der Map, bis ihr an dem ersten Teleporter vorbei seid und über die große Steinbrücke müsst. Auf dieser Brücke ist unter anderem auch der Aussichtspunkt „Schlachtebene“. Orientiert euch an ihm, da er weiß leuchtet und schwer zu übersehen ist.

Wo ist der vierte Teil? Es verschlägt euch erneut weiter in die nächste Karte von West-Luterra, denn für den vierten Teil der Geschichte müsst ihr die Schlachtebene besuchen. Anders als bei den vorherigen Stücken der Geschichte wartet der letzte Teil eher am Ende der Schlachtebene auf euch.

In der linken Ecke des Hofes startet nämlich die Geschichte „Verlorene Briefe“, die ihr aber aktuell natürlich nicht anklicken wollt. Folgt dem Hof in den untersten Zipfel der Karte und interagiert zwischen Fässern und einem großen Stein mit dem 3. Teil von „Wie man ein Held wird“.

Betretet ihr den Bilbrin-Wald, folgt ihr der einzig möglichen Route in Richtung des örtlichen Dungeons. Bis zu einem Ort, an dem ihr nach rechts und nach links abbiegen könnt. Hier biegt ihr nach links ab zu einem einsamen Hof, der allerdings gleich zwei Geschichten für euch bereithält.

Wo ist der zweite Teil? Für den zweiten Teil der Geschichte musst ihr eine Karte weiter reisen, und zwar in das Medrick-Kloster. Nachdem ihr die Karte betreten habt, folgt ihr einfach dem Weg geradeaus, dann nach links, kurz nach rechts und in die große Halle.

Wo fangt ihr an? Der erste Teil der Geschichte wartet im beschaulichen Örtchen Lakebar auf euch. Da müsst ihr sogar durch, wenn ihr der Hauptgeschichte folgt. In Lakebar lernt ihr unter anderem auch, wie Werkzeuge funktionieren und hängt mit König Thirain am See ab.

Ähnlich wie bei den meisten anderen Geschichten habt ihr aber ein Zeitlimit. Dieses beträgt 20 Minuten für jedes Stück von „Wie man ein Held wird“. Sammelt ihr also das erste Stückchen ein, habt ihr 20 Minuten lang Zeit, um das Zweite zu finden. Dann wieder 20 Minuten für das Dritte, und so weiter.

Insert

You are going to send email to