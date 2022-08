Lost Ark und New World leiden unter massivem Lag und Server-Problemen – Lässt sogar Spieler teleportieren

In Lost Ark und New World steigt langsam der Unmut der Spieler. Die Fans der MMORPGs leiden unter massivem Lag und Server-Problemen und bislang ist noch keine Änderung in Sicht.

Was ist das Problem? Lost Ark und New World stammen vom selben Herausgeber „Amazon Game Studios“. Der riesige Onlineversandhändler versuchte sich mit Lost Ark und New World in den Gamingmarkt zu etablieren und hatte auch riesigen Erfolg damit.

Allerdings kämpft das Studio des Versandhändlers nun mit Stabilitätsproblemen in beiden Games, die euch beträchtlich daran hindern Spaß zu haben. Die Lags und Server-Probleme reichen sogar so weit, dass sie Spieler auf bestimmen Servern teleportieren lassen.

Das Problem ist dem Amazon-Studio bekannt

Welche Server sind betroffen? Bislang ist noch nicht genau bekannt, welche Server betroffen sind, doch in New World ist vor allem die Rede vom „Dry Tree“-Server. Ein Fan berichtet sogar von Spielern, die sich ingame 30 Meter durch die Map teleportieren und das überall.

Auch Lost Ark ist davon betroffen. Die Entwickler kamen hier jedoch den Fans zuvor und teilten ihnen mit, dass ihnen das Problem bekannt ist.

Dabei meint Community-Manager Roxx folgendes zur Lost-Ark-Problematik:

„Hallo Helden, das Team ist sich der aktuellen Probleme im Zusammenhang mit Verzögerungen im Spiel und Serverunterbrechungen in allen Regionen bewusst und untersucht diese Situation derzeit. Wir wissen die Berichte zu schätzen und werden die Spieler über den Fortschritt auf dem Laufenden halten.„

Wann gibt es Besserungen? Bislang ist noch kein Patch oder Update für beide Games bekannt. Das Team ist zurzeit damit beschäftigt, Feedback zu sammeln, um den Kern des Problems ausfindig zu machen. Bis dieser Kern jedoch gefunden wurde, müsst ihr euch weiter gedulden. MeinMMO hält euch jedoch auf dem Laufenden, falls etwas Neues zu diesem Problem veröffentlicht wird.

Wie findet ihr Lost Ark und New World abgesehen von den Lags? Habt ihr weiterhin Spaß daran oder sind die Server-Probleme so penetrant, dass sie euch nicht in Ruhe zocken lassen? Schreibt es uns in die Kommentare.