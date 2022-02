Lost Ark: Alle Fundorte von „Sonnenblumen für meine Liebste”

Eine der ersten Geschichten für den Abenteuerfolianten, die ihr in Lost Ark finden werdet, ist “Sonnenblumen für meine Liebste”. Wo ihr alle drei Abschnitte der Story findet, erfahrt ihr in diesem kleinen Guide.

So findet ihr die 3 Teile der Geschichte: Den ersten Teil findet ihr relativ schnell in der Starter-Stadt Prideholme. Geht dafür in den Süden der Stadt, in die Nähe eines alten Hauses, neben dem Sonnenblumen wachsen.

Direkt vor der Tür wird ein Vergrößerungsglas-Icon erscheinen und ihr könnt die Stelle untersuchen. Die Interaktion wird euch einen Timer von 20 Minuten geben. In dieser Zeit müsst ihr den nächsten Story-Abschnitt finden, um weiterzukommen.



Hier startet die Geschichte.

Sobald ihr den ersten Part gefunden habt, führt euch euer Weg raus aus Prideholme in die erste Zone Stammhügel. Es befindet sich direkt neben dem südlichsten Teleportpunkt und ist gar nicht so weit weg.

Aber Achtung: Ihr werdet unterwegs Stellen entdecken, an denen angeblich Sonnenblumen zu finden sind. Auch dort wird euch ein Vergrößerungsglas-Icon angezeigt. Es handelt sich dabei aber um Fakes und ihr bekommt nur die Nachricht, dass diese Sonnenblumen ungeeignet sind. Verschwendet daher nicht eure Zeit.



Hier versteckt sich der zweite Teil der Geschichte.

Nach dem Fund des zweiten Teils wird euer Timer zurück auf 20 Minuten gesetzt. Für den letzten Teil der Geschichte geht es zurück nach Prideholme zu dem alten Haus, an dem ihr schon den ersten Teil gefunden habt. Dort, etwas weiter rechts von der Tür, versteckt sich das letzte Icon.

Bedenkt, dass ihr die einzelnen Abschnitte der Geschichte genau in dieser Reihenfolge absuchen müsst. Der dritte Teil wird nicht erscheinen, bis ihr draußen im Stammhügel den zweiten Teil gelesen habt. Ihr könnt hier also leider nicht schnell den ersten und den dritten Part gleichzeitig einsammeln.

Was bringt mir das alles? Als kleine Belohnung für den Fund erhalten alle eure Charaktere auf diesem Server +2 Punkte für ihr Charisma. Auf langer Sicht kommt ihr damit dem Abschluss eures Abenteuerfolianten für Arthemis einen Schritt näher.

Der Foliant ist eine Art Checkliste, für die ihr Quests erledigen, Items sammeln und Monster töten sollt, um nützliche Belohnungen zu erhalten. Das sind zum Beispiel Heiltränke und Federn für Wiederbelebung, aber auch Skill-Potions, die euch mehr Skill-Punkte für euer Tripod verleihen.

Das macht die Belohnungen sowohl für Casual-Spieler als auch für Hardcore-Raider sehr interessant und es lohnt sich, unterwegs immer wieder die Aufgaben des Folianten zu erledigen.

Lost Ark hat ein Feature, das sich andere MMORPGs von dem Steam-Hit abschauen sollten