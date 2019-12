LoL: Spieler gelingt perfekte Flucht, täuscht 4 Gegner gleichzeitig

Mit seinem „Fake Flash“ lässt dieser LoL-Spieler vier seiner Gegner gleichzeitig alt aussehen. Seinem sicheren Tod entkommt er mit einem riskanten Trick.

Was ist passiert? Auf Reddit teilt der Spieler RaptorFromChat ein Video mit dem Titel „Meine beste Flucht in 7 Jahren Spielzeit“. Da sieht man, wie der Spieler mit seinem Charakter Pike von 4 Gegnern gejagt wird. Für Pike sieht es nicht gut aus, seine Lebenspunkte sinken hauchdünn über 0.

Eigentlich steht sein Tod unmittelbar bevor, doch mit einem riskanten Manöver trickst er alle Gegner aus. Er nutzt die Beschwörerfähigkeit Blitz (Flash) und lässt es so aussehen, als würde er sich damit einige Meter über eine Wand hinweg teleportieren. Er nimmt aber einen ganz anderen Weg und wählt einen nur wenige Schritte entfernten Busch als Zielort. Den können die Gegner nicht einsehen.

Alle 4 Gegner rennen an dem versteckten Spieler vorbei. Niemand glaubt, dass er den Busch als Zielort wählte.

Auf Reddit ist der Clip beliebt. Über 4.000 Upvotes sammelte das Video schon.

Darum ist das riskant: Ein „Fake Flash“ ist in League of Legends schon lange bekannt.

Ein Spieler läuft an eine bestimmte Stelle vor eine Wand

Flasht

die Gegner denken, der Spieler ging über die Wand

Der Spieler steht aber in der Nähe in einem Busch

So will man sich einen sicheren Ausweg verschaffen. Denn über die Wand könnten auch die Gegner flashen. Man hofft also darauf, dass niemand der Gegner die Täuschung bemerkt und den Busch kontrolliert.

Hätte im gezeigten Video nur einer der Gegner im Busch nachgeschaut, wäre diese perfekte Flucht sofort gescheitert. Kurzzeitig sah es sogar aus, als würde Quin die Stelle kontrollieren. Doch der Spieler nahm dann einen anderen Pfad.

Riskant ist das außerdem, weil dieser Busch im Fluss sehr häufig mit einem Ward gespickt ist. Wäre das der Fall gewesen, hätte das komplette Gegnerteam gesehen, wohin Pyke flashte. Hier war also auch eine Menge Glück mit im Spiel. Weniger Glück hatten die Profis Doublelift und Perkz bei diesem Towerdive.

