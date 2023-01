LoL: Ein Team aus Senioren zwischen 62 und 69 nimmt an E-Sport-Turnier teil – „Gut fürs Gehirn“

In Taiwan hat eine Gruppe aus 4 Männern und einer Frau zwischen 62 und 69 an einem E-Sport-Turnier in League of Legends teilgenommen. Das geschah auf Initiative einer Universität in Taichung. Die Nachricht wärmt während der freien Tage die Herzen der sonst so hartgesottenen LoL-Spieler.

Warum ist das was Besonderes?

Spieler, die in LoL bei Turnieren antreten, sind normalerweise extrem jung: zwischen 16 und vielleicht 25 Jahre alt. Wenn man in LoL von einem „Rentner-Team“ spricht, meint man damit, dass dort Spieler dabei sind, die über 25 Jahre alt sind.

Als in Deutschland das Streamer-Team „NNO“ in der zweiten Liga an den Start ging, nannten die sich selbst „Rentner-Team“, die Spieler waren zwischen 24 und 31 Jahre alt. In den USA unkt man zurzeit 100 Thieves werde so ein Rentner-Team, weil sie die Veteranen Bjergsen (26) und Doublelift (29) verpflichten. Beide hatten ihre Profi-Karriere eigentlich beendet.

Das Team, das in Taiwan spielte, ist mit 62 bis 69 Jahren tatsächlich ein Phänomen.

Wie kam das zustande? Das Team wurde von Huang Jianji gegründet, Direktor der Abteilung „Multimedia-Spielentwicklung und -Anwendung der Hungkuang Universität.“

65-Jährige spielt 5 Stunden die Woche, um sich auf Turnier vorzubereiten

Das sagt eine der Spielerinnen: Die 65 Jahre alte Chiang Yi-Shun erklärt, vor einem Jahr wusste sie noch gar nichts über Computer und hätte auch nie gedacht, sich damit mal zu beschäftigen, weil sie lieber mit Menschen zu tun hat. Aber als sie anfing LoL zu spielen, hatte sie das Gefühl, das sei gut fürs Gehirn und besonders gut für die Hände, denn man müsse Geschick entwickeln.

Sie spielt jetzt etwa 5 Stunden die Woche LoL und reist dafür extra eine Stunde mit dem Zug in die Universität. Dort bereitete man sich im Unterricht auf das Turnier vor.

Die Spielerin sagt, man brauche schon einen gewissen Willen, müsse die Einstellung entwickeln: „Ich will nicht verlieren. Ich leb’ jetzt schon eine ganze Weile und ich sollte mich jetzt nicht davon schlagen lassen. Und ich überwinde es.“

Das sagt die Trainerin des Teams: Das Team wird von Ego Hsu trainiert. Sie sagt, die Senioren legen ihren Fokus weniger auf das Killen, wie das andere Spieler in LoL tun. Für die Trainerin ist es besonders wichtig, dass ihre Schützlinge nicht so oft in LoL sterben:

Ich denke, dass es zu Depression führen könnte, wenn ihre Charaktere die ganze Zeit sterben. Wenn ihre Champs schnell draufgehen, geb ich mir selbst die Schuld, weil ich sie nicht besser vorbereitet habe.

Letztlich konnte das Team das Turnier nicht gewinnen, aber das war wohl auch nie das Ziel.

Nachricht sorgt für warme Gefühle vor Silvester

Wie ist die Reaktion auf die Nachricht? Das war jetzt kurz vor Silvester so eine richtige Wohlfühl-Nachricht für die sonst so toughen LoL-Spieler. Der Kommentator Goldenboy hat das im englischen Twitter geteilt:

Der Post von Goldenboy wurde 3,7 Millionen Mal gesehen, hat 7000 Retweets und 60.000 Likes erzielt

Überall sind die Kommentare sehr positiv und laufen auf: „Hoffentlich bin ich im Alter auch so fit“ hinaus.

