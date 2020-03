LoL: Profi wird für 2 Jahre gesperrt – Team muss 380.000 € Strafe zahlen

In der League of Legends erhält der Spieler Wang „WeiYan“ Xiang eine harsche Strafe. Die Liga sperrt ihn für 2 Jahre. Sein Team warf ihn raus, muss jetzt aber fast 380.000 € Strafe zahlen. Der Spieler soll Matches in der chinesischen LoL-Liga LPL manipuliert haben.

Das hat der Spieler gemacht: Vor einigen Tagen gab das chinesische Team Rogue Warrior bekannt, sie hätten ihren Jungler Wang „WeiYan“ Xiang entlassen.

Es hieß in einem Statement des Clubs, man hätte herausgefunden, dass der Spieler in Aktivitäten verstrickt war, die ernsthaft die Regeln des Teams verletzten. Man zeige null Toleranz, würde ihn entlassen und relevante Dokumente an die Liga übermitteln. Das Team sagte nicht konkret, was der Spieler angestellt hatte.

Allerdings tauchte auf der chinesischen Plattform Weibo ein weiterer Post auf, der klar machte, der Jungler habe über „Match-Manipulationen“ geredet. Eins der Spiele, um die es da ging, hatten die Rogue Warriors aber mit 2-0 gewonnen – das kann er also nicht geschmissen haben.

Wer sind die Beteiligten?

Das Team Rogue Warriors steht aktuell bei 3-6 auf Platz 13 in der LPL. Das ist ein Platz im unteren Mittelfeld der Liga.

Der Spieler WeiYan ist ein Eigenwächs der Rogue Warriors und wurde aus ihrem Zweitliga-Team befördert. Der hatte sich erst in Woche 2 der laufenden Saison einen Starter-Platz im LPL-Team erkämpft.

Harte Strafe gegen Spieler und Team: „Pflicht verletzt“

So reagiert nun die Liga: Drei Tage, nachdem der Jungler von seinem Team gefeuert wurde, hat sich nun die chinesische LoL-Liga LPL gemeldet:

man habe ermittelt, dass der Spieler die Fairness der Liga verletzen wollte und in illegale Aktivitäten verwickelt war

der Spieler wird 24 Monate von allen Aktivitäten im professionellen League of Legends gesperrt, der darf erst wieder am 27. März 2022 spielen

Das Team erhält eine Strafe von 3 Millionen Yuan, das sind etwa 380.000 €

das Komitee wird den Vorfall weiter untersuchen und betont, wie wichtig es für alle ist, sich an die Regeln zu halten

Warum ist die Strafe gegen das Team so hoch? Die LPL sagt, das Team hätte den Spieler nicht gemeldet. Das Team hätte das Komitee der LPL lediglich davon unterrichtet, dass der Spieler gemeldet wurde.

Es sei die Pflicht des Teams, dafür zu sorgen, dass sich die Spieler an die Regeln halten. Die Rogue Warriors hätten diese Pflicht verletzt.

Das sind weitere Strafen für LoL-Spieler: Die verschiedenen Profi-Ligen der League of Legends und Riot Games sprechen häufiger Strafen gegen einzelne Spieler und Teams aus. Die sind mal harmlos, mal sehr ernst:

So gab es eine 1000$-Strafe gegen G2 Esports, weil deren Top-Laner Wunder in einem offiziellen LoL-Stream WoW Classic gespielt hatte – eine Strafe, über die damals G2 Esports und die Community herzhaft lachten

viel ernster ging es in Korea zu: Da wurde ein Coach auf Lebenszeit gesperrt, weil der seinen Spieler gewürgt haben soll – das Urteil wurde aber später aufgeschoben, weil sich koreanische Fans für den Coach aussprachen

Bei Matchfixing, wie im Fall von WeiYan, scheint die LPL jedenfalls zu harschen Strafen zu greifen. Wobei die 2-jährige Sperre aus LoL immer noch milder ist als der Fall des Fortnite-Spielers FaZe Jarvis: Der wurde lebenslang aus Fortnite gebannt, weil er einen Aimbot nutzte.