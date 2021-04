LoL: Patch 11.9 nerft den stärksten Jungler und das Item, das ihn so stark macht

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

In der League of Legends ist Hecarim im Moment der stärkste Jungler. Doch das könnte sich mit dem nächsten Patch 11.9 ändern. Riot Games kündigt Nerfs für Hecarim, das Item „Turbo Chemtank“ und einige weitere Items und Champs in LoL an. 11.9 wird das Update sein, mit dem das wichtige „MSI“-Turnier gespielt werden wird. Der Patch soll nächste Woche zu LoL kommen.

