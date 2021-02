LoL: Chef von Riot Games wird wegen sexueller Belästigung verklagt

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Auf ihrer Twitter-Seite schreibt sie von sich „Wunderschön, dickes Fell, ehemalige Executive Assistant bei Riot Games, im Juli 2020 gefeuert worden, weil sie ein „Tone“-Problem hatte“ (via twitter ). Auf Twitter teilt sie Artikel zu Frauen in Führungs-Positionen und Artikel über Vorfälle zur sexuellen Belästigung, vor allem bei Riot Games.

Wie tritt O’Donnell öffentlich auf ? Laut ihrer Linkedin-Seite arbeitete Sharon O’Donnell von Oktober 2017 bis Juli 2020 als „Executive Assistant to Chief Executive Officer“ bei Riot Games (via linkedin ). Das dürfte eine Position sein, die man früher als Chefsekretärin bezeichnet hätte.

Die ehemalige Angestellte hat am 7. Januar eine Klageschrift wegen sexueller Belästigung vor einem Gericht in LA County eingereicht (via documentcloud.org ). Sie fordert Schadensersatz. Die US-Seite Vice hat diese Vorwürfe nun aufgegriffen und publik gemacht.

