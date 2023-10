Schließt man das Mikrofon an seinen PC an, wird man vom Logitech G Hub begrüßt, wo das Mikrofon automatisch eingerichtet wird. Nach einem Update des Geräts selbst, kann ich dann in der Software etliche Details eigenhändig einstellen.

Am Yeti GX gibt es selbst nur einen Lautstärkeregler und einen Mute-Button. An der Unterseite gibt es einen USB-C-Anschluss, aber keinen Klinkeanschluss. Warum Logitech auf den Klinkeanschluss verzichtet, ist mir ein Rätsel. Ich benötige den Anschluss, um mich bei Aufnahmen selbst kontrollieren zu können.

Insert

You are going to send email to