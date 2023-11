Logitech verpasst der beliebtesten Gaming-Maus für Shooter-Pros ein Upgrade – Wie gut ist der Nachfolger?

Das Gehäuse der Maus fühlt sich hochwertig an. Die Lightforce-Switches versprechen auf dem Papier eine deutlich bessere Haltbarkeit als die bisher verbauten Omron-Switches. Insbesondere soll sich das immer wieder auftauchende Doppelklick-Problem mit den neuen Switches erledigt haben. In meinen rund zwei Wochen, in denen ich mit der Maus gespielt und gearbeitet habe, konnte ich die Dauerhaltbarkeit nicht nachprüfen.

Was mir tatsächlich fehlt, ist ein dedizierter Schalter, um die DPI umzuschalten. Möchte ich mitten im Gefecht die DPI-Stufe wechseln, muss ich entweder umständlich in die Software wechseln oder muss die Seitentasten der Maus extra mit den DPI-Stufen belegen. Dann lassen sich die Daumentasten aber nicht mehr anderweitig nutzen.

