Soulslike wird zum günstigsten Preis bisher angeboten, Spieler meckern trotzdem

Lies of P gibt es für PlayStation-Besitzer gerade zum bisher günstigsten Preis. Doch einige Fans hätten lieber etwas ganz Anderes vom Entwickler.

Wie bei vielen anderen Shops auch, findet gerade bei PlayStation Store der „Summer Sale“ statt, sodass man vergleichsweise günstig an gute Spiele auf der PlayStation 5 kommt. Eines der Highlights dürfte das Spiel „Lies of P“ sein, das aktuell um satte 40 % reduziert ist.

Ein Grund zur Freude für alle, die das Spiel noch nicht zocken konnten – aber die ausdauernden Fans warten auf etwas ganz anderes.

Wie teuer ist Lies of P? Lies of P ist im PlayStation Store aktuell um 40 % reduziert, kostet demnach 35, 99 €. Das Angebot gilt noch bis zum Ende des Sales, also dem 31. Juli.

Worum geht es in Lies of P? In Lies of P schlüpft ihr in die Rolle einer Puppe des Spielzeugmachers Geppetto – allerdings in einer ziemlich düster verdrehten Welt. Ihr müsst die Stadt Krat erkunden, die inzwischen dem Wahnsinn anheim gefallen ist und von allen möglichen blutrünstigen Schrecken heimgesucht wird.

Wie für Soulslike-Spiele (im Stil von Elden Ring) üblich, sind Feinde extrem tödlich und wer nicht aufpasst, findet sich schnell in einer mehrteiligen Kombo gefangen, die dem eigenen Charakter die Lebenslichter auspustet, noch bevor Pinocchio eine lange Nase wachsen kann.

Umso erfüllender ist es, wenn man das Kampfsystem dann meistert und durch schnelle Reaktion und gute Beobachtung die Feinde auf die Bretter schicken kann.

Warum sind Fans unzufrieden? Schaut man in die sozialen Medien, etwa auf X, dann warten die Spielerinnen und Spieler vor allem auf Informationen rund um den DLC. Der ist bereits seit einer Weile angekündigt, aber seither ist es recht ruhig darum geworden. Entsprechend nutzen viele auch die Ankündigung der Preis-Reduktion, um vor allem ihrem Unmut Luft zu machen, dass es noch immer keine Infos zum DLC oder einem möglichen Nachfolger gibt.

Manch einer empfindet es auch als „Frechheit“, dass wenige Wochen nach einem Sale, bei dem das Spiel um 30 % reduziert wurde, jetzt ein noch besseres Angebot kommt (via X) – denn man hätte ja noch mehr Geld sparen können, wenn man länger gewartet hätte. Aber hey, einigen Leuten kann man es wohl ohnehin nicht recht machen.

Werdet ihr euch Lies of P jetzt endlich für die PlayStation holen? Oder wartet ihr auf den Release des DLC ab, bevor ihr euch überhaupt an dem Spiel ausprobieren wollt? Bei uns in der Redaktion fand man Lies of P so gut, dass man wegen einem Ragequit nachts ins Fitness-Studio gefahren ist.