Hat Leveling in MMORPGs ausgedient oder gehört es einfach mit dazu?

Das Aufsteigen und über Levels besser werden, ist ein wichtiger Bestandteil von Rollenspielen. Doch viele MMORPGs bieten inzwischen Booster an, um diese Leveling-Phase zu überspringen. Handelt es sich also um ein veraltetes Konzept?

Warum wird diese Diskussion geführt? Über reddit kam das Thema auf, das manche MMORPGs wie beispielsweise World of Warcraft den Spielern inzwischen Booster anbieten, mit denen sie die Leveling-Phase überspringen können. So ist es möglich, gleich ins Endgame zu kommen. Und das ist für manche MMORPG-Fans wichtig. Denn Einige sind der Meinung, dass ein MMO erst mit dem Endgame richtig spannend wird und wollen dann direkt dort einsteigen.

Auch sind Tipps für schnelleres Leveln wie beispielsweise in Fallout 76 immer gern gesehen.

Dadurch kommt aber die Frage auf, ob das Leveln in MMORPGs überhaupt noch Sinn ergibt, oder ob es sich um ein inzwischen überholtes und veraltetes System handelt.

Level gehören nach wie vor zu Rollenspielen dazu.

Level-Up oder Skills automatisch verbessern?

Was ist das Leveling überhaupt? Das System stammt aus den Pen&Paper-Rollenspielen und stellte bereits in den 1970er-Jahren eine Möglichkeit dar, zu zeigen, wie stark ein Charakter in einem Spiel ist.

Spieler beginnen mit Stufe 1 und erreichen durch das Absolvieren von Quests sowie durch Kämpfe gegen Monster Erfahrungspunkte. Ab einem gewissen Wert steht der Aufstieg in ein höheres Level an. Diese neue Stufe bringt weitere Fähigkeiten für den Helden mit sich, er wird stärker, kann nun vielleicht bestimmte Items nutzen und erhält mehr Lebenspunkte sowie mächtigere Zaubersprüche.

Dadurch kann es der Charakter mit stärkeren Feinden aufnehmen.

Welche Alternativen gibt es? Inzwischen greifen manche Rollenspiele, sowohl im Single-Player- als auch im MMORPG-Bereich, auf andere Möglichkeiten zurück. Beispielsweise existieren Systeme, bei denen der Spieler durch die häufige Nutzung von Skills diese Fertigkeiten steigern kann. Kämpft ein Held also beispielsweise nur mit Einhandklingen, dann steigert sich dieser Skillwert mit der Zeit automatisch. Ein Zauberer, der nur Feuermagie nutzt, wird in diesem Bereich zum Experten.

Andere Systeme lassen die Levels weg, bieten dem Spieler aber trotzdem die Möglichkeit, Skills zu verbessern. Indem Quests erledigt oder Feinde besiegt werden, erhalten die Spieler Skillpunkte, die sie frei verteilen können.

Das MMORPG Ultima Online ist das klassische Beispiel für das Verbessern von Skills durch deren Nutzung.

Alles hat seine Vor- und Nachteile

Was sind die Vorteile des Auflevelns? Ein Level hat eine Aussagekraft. Die Stufe zeigt direkt auf den ersten Blick, wie stark ein Held ist. Dadurch bieten sich zudem Vergleiche unter den Spielern an. Das ist dann gut, wenn Gruppen gesucht werden. MMORPG-Spieler suchen sich dann beispielsweise für Raids Mitspieler, die ihrem Level entsprechen.

Außerdem stellen Stufen natürlich eine gute Möglichkeit dar, zu zeigen, was jemand in einem Spiel bisher alles erreichen konnte. Darüber hinaus ist das Leveling eine hervorragende Möglichkeit, langsam die einzelnen Features und Mechaniken eines Spiels kennenzulernen.

Level sind außerdem eine Art der Progression, welche dem Spieler Motivation bietet, weiterzumachen und noch stärker zu werden. Steht man also kurz vor dem Level-Up, dann möchte man dies noch schnell erreichen, um zu sehen, wie sich der Held dadurch verbessern lässt.

Für Entwickler von MMORPGs haben Levels ebenfalls einige Vorteile. Gerade, was das Balancing angeht, kann das Team beispielsweise Zonen der Spielwelt mit Monstern füllen, die sich an Spieler bestimmter Stufen richten. Neue Inhalte für bestimmte Levels lassen sich auf einfache Weise ins Spiel integrieren.

Einzelne Levels von Klassen lassen sich besser überarbeiten und ausbalancieren und über ein automatisches Matchmaking-System werden Spieler zusammengeführt, die zueinander passen.

Im MMORPG Final Fantasy XIV braucht ihr für bestimmte Aufgaben erst das passende Level.

Was sind die Nachteile des Auflevelns? Oft handelt es sich um eine langwierige Phase, bis man endlich die neue Stufe erreicht. Das ist manchmal mit Grinding verbunden – vor allem, wenn die Story eines MMORPGs oder bestimmte Quests an Level gebunden sind. Wer unbedingt wissen will, wie die Geschichte weitergeht, aber noch nicht das für die nächste Mission nötige Level besitzt, der muss grinden, um aufsteigen zu können.

Wer schnell ins Endgame gelangen will, erst aber viele Stufen aufsteigen will, der könnte davon genervt sein.

Darüber hinaus sehen Spieler eben nur beim Aufstieg in eine neue Stufe einen wirklichen Fortschritt am Charakter. Je nachdem, wie viele Levels es bis zur Maximalstufe gibt und wie lange ein Aufstieg dauert, kann das manchem zu wenig Progression sein.

Zusätzlich geht ein wenig die Individualität der Charaktere verloren. Zwar können sich zwei Helden mit derselben Stufe schon voneinander unterscheiden, einen persönlichen Spielstil sieht man aber oft nicht. Beim System, in dem sich Skills durch Benutzung steigern, ist das anders. Man erkennt sofort, worauf der Spieler wert legt und wie er spielt.

Seinen Charakter in einem MMORPG zu verbessern, ist wichtig. Ob über Levels oder Skills, das sollten Spieler selbst entscheiden.

Veraltet oder klassisch?

Ist das Aufleveln denn nun veraltet? MeinMMO-Autor Andreas Bertits meint, dass Leveling nach wie vor seinen Platz in MMORPGs hat. Es stellt einfach die klassische und bekannte Art dar, seinen Helden zu verbessern. Es ist ein leicht verständliches System, das funktioniert und seine Vorteile besitzt. Darüber hinaus unterstützt es bestimmte Spielstile und gibt Spielern die Möglichkeit, sich mit anderen zu vergleichen.

Das heißt aber nicht, dass Leveling die einzig wahre Möglichkeit ist, seinen Charakter in einem Online-Rollenspiel zu verbessern. Auch das Skill-System, bei dem die Fertigkeiten entweder durch das Verteilen von Punkten oder durch Benutzung besser werden, hat seine Daseinsberechtigung und kann durchaus Spaß machen.

Da es unterschiedliche Systeme gibt, können Spieler sich jenes aussuchen, das ihnen am ehesten zusagt. Wer Leveling mag, spielt ein MMORPG, das dieses System bietet. Wer lieber Skills verbessern möchte, für den gibt es entsprechende Titel. Und wer eben nur auf das Endgame aus ist, der greift auf einen Boost zurück. So bekommt doch jeder das, was er gerne hätte.

Was meint ihr? Gehört das Aufleveln eures Charakters nach wie vor mit zu einem MMORPG dazu? Oder ist das System für euch inzwischen veraltet?

Sucht ihr nach einem neuen MMORPG, das vielleicht das Aufstiegs-System hat, das euch zusagt? Lest euch den MeinMMO-Artikel über die „8 aussichtsreichsten neuen MMOs und MMORPGs für 2020 und 2021“ durch.