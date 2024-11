Leonardo DiCaprio trauert um sein großes Idol, der für ihn „der beste Schauspieler seiner Generation“ ist

Leonardo DiCaprio ist einer der größten Schauspieler unserer Zeit. Viele seiner Filme gehören zu den besten aller Zeiten, und DiCaprio beeindruckt in ihnen immer wieder durch seine Leistung. Doch auch er hatte ein Idol. Das ist aber vor 30 Jahren verstorben und DiCaprio trauert immer noch.

Seinen Anfang nahm der Schauspieler Leonardo DiCaprio als Kind im Monsterfilm Critters 3, doch er mauserte sich schnell zu einem Top-Darsteller. Filme wie Romeo und Julia, Gangs of New York und letztendlich Titanic katapultierten ihn zur Elite.

Dabei ist er nicht nur für eine oder zwei Rollen bekannt. Unter seinen besten Filmen sind:

Departed – Unter Feinden (2006)

Shutter Island (2010)

Inception (2010)

Django Unchained (2012)

The Wolf of Walstreet (2013)

Für den Film The Revenant – Der Rückkehrer erhielt er dann sogar den Oscar, den viele Fans für längst überfällig gehalten haben. Er ist wahrscheinlich das Idol vieler junger Schauspieler, doch auch DiCaprio hat ein Idol, das leider schon vor 30 Jahren verstorben ist.

Einer der bekanntesten Filme von DiCaprio ist Inception:

Ein junger Schauspieler hatte großen Einfluss auf DiCaprio

Wer ist DiCaprios Idol? 2019, im Zuge von Once Upon a Time in Hollywood, sprach DiCaprio mit der Website Esquire. Zusammen mit Brad Pitt und Quentin Tarantino sprachen sie über den damals neuen Filmen, Charles Manson und auch über das Idol von Leonardo DiCaprio.

Als sein großes Idol nennt Leonardo DiCaprio River Phoenix. Er habe den Schauspieler in seiner Jugend verehrt. Er nennt ihn den besten Schauspieler seiner Generation und einer seiner größten Träume war es, seine Hand zu schütteln.

Und eines Abends, auf einer Party in Silver Lake, sah ich ihn eine Treppe hinaufgehen. Es war fast wie in Vertigo, denn ich sah etwas in seinem Gesicht, und ich hatte ihn nie getroffen – ich wollte ihn immer treffen, wollte immer eine Begegnung mit ihm haben – und er ging auf mich zu und ich erstarrte irgendwie. Und dann kam mir die Menge in die Quere, und ich schaute zurück, und er war weg. Leonardo DiCaprio über River Phoenix

Am 31. Oktober 1993 verstarb der damals erst 23-jährige Darsteller. DiCaprio erklärt in dem Interview, wie der Tod ihn mitgenommen hat, weil die Person, die einen großen Einfluss auf ihn und seine Freunde hatte, plötzlich weg war.

Woher kennt man River Phoenix? Die wohl bekanntesten Filme mit River Phoenix sind Indiana Jones und der letzte Kreuzzug und Stand by Me. Für den Film Die Flucht ins Ungewisse wurde er bei den Oscars sogar als der beste Nebendarsteller nominiert. Er galt als ein vielversprechender junger Darsteller.

Sein jüngerer Bruder, Joaquin Phoenix, ist ebenfalls Schauspieler und erfolgreich. Einen großen Namen konnte er sich mit der Rolle als Joker machen, der nach Heath Ledger, eine der besten Performances des Schurken ablieferte: Die 8 besten Darsteller vom Joker im Ranking – Wer ist der beeindruckendste Schurke von Batman?