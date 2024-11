„Die Eltern haben versagt“ – Legendärer Anime-Regisseur meint, eine Serie habe eine ganze Generation dümmer gemacht

Hayao Miyazaki hat in seiner Karriere an vielen Animes gearbeitet. Der Schöpfer von Mein Nachbar Totoro und Chihiros Reise ins Zauberland glaubt, dass ein Anime eine ganze Generation verdorben habe. Ihm zufolge wurde alles und jeder dümmer.

Welcher Anime soll das sein? In zwei Artikeln des Buchs „Turning Point: 1997-2008“ spricht Hayao Miyazaki darüber, dass der Anime Ultraman sich schlecht auf Kinder ausgewirkt habe. Im Artikel „Recalling the Days of My Youth“ schreibt er:

In dem Moment, als Ultraman zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, begannen die Kinder zu glauben, dass die Welt im Fernsehen attraktiver sei als die Realität. Für diese Ultraman-Generation war Ultraman die größte Sache der Welt.

Demnach würden Kinder in die Serienwelt fliehen, um der Realität zu entkommen. So würden sie sich mehr mit fiktionalen Dingen beschäftigen als sich realen Problemen zu stellen. Und das hätte ihm zufolge Auswirkungen auf sie.

Ghibli beschäftigt sich damit mit dramatischen Geschichten aus der Realität:

Miyazaki sieht die Verdummung einer ganzen Generation

Was seien die Auswirkungen? Im Artikel „Nothing Makes Me Happier Than Watching Children Enjoy Themselves“ gibt er sogar den Eltern eine Mitschuld an der „Ultraman-Generation“:

Die Eltern haben versagt… und heute sehen wir zunehmend, dass [ihre Kinder] keine Ahnung haben, was sie tun sollen. In meinem Freundeskreis in den Vierzigern gibt es einige aus der Ultraman-Generation, und dieses Problem scheint bei ihnen immer häufiger aufzutreten.

Er fügte sogar noch hinzu, dass alles und jeder mit der Zeit immer dümmer geworden wäre. Damit bringt Miyazaki zum Ausdruck, dass er nicht viel von Ultraman hält.

Generell gilt seine Abneigung aber nicht nur Ultraman, sondern allen popkulturellen Phänomenen, die zu einer Obsession für Kinder werden können. Es könnte also noch mehr Animes geben, von denen Miyazaki nicht viel hält.

Ist das seine einzige kontroverse Ansicht? Miyazaki ist bekannt dafür, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt. Er selbst ist schon durch merkwürdige Ansichten und Taten aufgefallen. In seinem eigenen Filmstudio ist es beispielsweise üblich, dass die Sitzordnung nach Blutgruppen aufgeteilt wird.

Hayao Miyazaki ist einer der Gründer des Filmstudios Ghibli, das bekannte Filme wie Prinzessin Mononoke und Chihiros Reise ins Zauberland hervorgebracht hat. Da Miyazaki eine erfolgreiche Karriere im Anime-Bereich hat, ist seine Meinung für viele Anime-Fans wichtig. Er klärte erst kürzlich die Frage, ob Animes im japanischen Original mit Untertiteln oder synchronisiert besser sind: Der „Godfather of Anime“ beantwortete die ewige Frage, ob Animes mit Untertiteln wirklich besser sind