Leak verrät neues Zubehör für die Xbox Series X, auf das Fans schon ewig warten

Im Vergleich: Für eine normale SSD, die ihr etwa in den Computer verbauen oder in die PS4 verbauen könnt, zahlt ihr aktuell rund 100 Euro. Der Preis der 1TB-Speichererweiterung liegt daher deutlich über den herkömmlichen SSD-Preisen. Herkömmliche Festplatten könnt ihr jedoch nicht in die Xbox Series X einbauen.

Woher stammt der Leak? Die Onlineseite WindowsCentral hatte einige Produktbilder aus einem Fachhandel veröffentlicht (via windowscentral.com ). Hier kann man bereits sehen, dass das Produkt wohl in einigen US-Geschäften schon ausliegt.

Mittlerweile ist es rund 1 Jahr her, dass die Xbox Series X offiziell veröffentlicht worden ist. Wer trotz der Knappheit zu einer Konsole gekommen ist, der kauft sich dann auch passendes Zubehör für seine Xbox Series X . Doch über ein Zubehör ärgern sich viele User und das ist der zusätzliche Speicher. Denn der Speicher ist richtig teuer und man bekommt ihn nur von einem einzigen Hersteller, der hier also gefühlt das Monopol innehat.

