So schön habt ihr die Map aus League of Legends noch nie gesehen

Wie würde League of Legends in moderner Grafik aussehen? Ziemlich gut! Das zeigt zumindest die LoL-Map „Summoner’s Rift“ in bester Grafik der Unreal Engine 4.

Auch nach Jahren ist League of Legends noch beliebt und wird wohl auch noch eine ganze Weile den Thron im Moba-Genre behalten. Dennoch ist die Grafik ein bisschen in die Jahre gekommen, weshalb sich so manch ein Fan fragt, wie Summoner’s Rift wohl in einer neueren oder realistischeren Grafik ausschauen würde. Zum Glück wird die Frage beantwortet, denn der Entwickler Wayne S. hat sich die Map von League of Legends vorgenommen und runderneuert – sie erstrahlt nun im schicken, realistischen Glanz der Unreal Engine 4.

So sieht das neue „Summoner’s Rift“ aus: Die Version des „Summoner’s Rift“ von Wayne S. ist deutlich realistischer und kommt mit vielen Effekten und Details daher, die das ursprüngliche League of Legends gar nicht bietet. Es erinnert in seiner Version eher an die Cinematics von Riot, die gelegentlich mit der Veröffentlichung neuer LoL-Champs gezeigt werden.

Mehr Details waren notwendig: Die meiste Arbeit ging in das Erschaffen neuer Details, erklärt Wayne S. im Video. Da die ursprüngliche Grafik von League of Legends stark stilisiert ist und bewusst wenige Details durch den comichaften Look bietet, muss man mehr Details hinzufügen. Nur so lässt sich ein überzeugender, realitätsnaher Grafikstil erschaffen.

Auch für World of Warcraft hat so mancher versucht, die Grafik auf ein neues Niveau zu heben.

Wer sich für mehr als nur die Optik interessiert, der bekommt im Video einige Tipps, Tricks und Hintergrundwissen, mit welchen Tools Wayne S. gearbeitet hat, um diesen Look in wenigen Tagen fertigzustellen. Wer selbst mit Unreal arbeitet oder einfach ein paar Anregungen braucht, der wird bei den Ausführungen in dem Video sicher fündig.

Was haltet ihr von diesem Projekt? Ist es eine coole Aktion und passend für League of Legends? Oder passt so eine Grafik gar nicht zum Moba?