Schon vor 9 Jahren wollte Larian euch verraten, dass Baldur’s Gate 3 kommt, doch der Hinweis musste entschärft werden

2023 veröffentlichte Larian Studios ihr gefeiertes Rollenspiel Baldur’s Gate 3. Doch schon im Vorgängertitel Divinity: Original Sin 2 streuten die Entwickler Hinweise darauf. Einige davon waren schlicht zu eindeutig und mussten vor Release entschärft werden.

Was sind das für Hinweise? 2017 erschien Divinity: Original Sin 2 von Entwickler Larian und begeisterte zahlreiche Rollenspiel-Fans. Damals wusste noch niemand, dass sich das Studio mit ihrem nächsten Spiel einer altehrwürdigen Reihe annehmen würde: Baldur’s Gate.

Wie der CEO von Larian, Swen Vincke, nun verraten hat, gab es vor Release jedoch ziemlich eindeutige Hinweise darauf, dass Baldur’s Gate 3 in Arbeit war. Sie waren wohl derart verräterisch, dass sie von den Entwicklern im letzten Moment angepasst wurden.

Rückblickend wird einiges klar

Was erzählt Swen Vincke? In einem Stream auf dem YouTube-Kanal Larian: Channel From Hell spielte der Chef von Larian Divinity: Original Sin 2 und erzählte über die Arbeit daran. Zu den im Spiel enthaltenen Hinweisen und Easter Eggs auf das damals erst in Planung befindliche Baldur’s Gate 3 sagt er:

Ursprünglich war der Verweis auf BG3 sehr explizit. Wir haben das in letzter Minute gemacht, weil wir tatsächlich im Sommer, als D:OS2 auf den Markt kam, den ersten Entwurf von BG3 geschrieben haben, da wir einen Vertrag mit Wizards of the Coast hatten und es zu diesem Zeitpunkt tun mussten. Es war sehr schlecht. Swen Vincke

Da die Arbeit an Baldur’s Gate 3 damals noch geheim war, durften die Easter Eggs nicht zu eindeutig sein. Sie wurden für die finale Version zwar entschärft, doch wer sie heute findet, dem wird rückblickend einiges klar.

Welche Easter Eggs gibt es noch im Spiel? An verschiedenen Stellen gibt es subtile Hinweise. So spricht euer Begleiter Fane im Epilog über Oktopusse, die an geheimen Plänen arbeiten. Und auch der Nekromant Tarquin erwähnt seltsame Kreaturen, die sich von Gedanken ernähren. Klingt das bekannt?

Es erinnert natürlich an die Gedankenschinder aus Baldur’s Gate 3. Zudem finden sich im Spiel Gläser gefüllt mit Maden – auch hier denkt man sofort an die Kaulquappen aus Baldur’s Gate 3.

Diese Parasiten nisten sich in den Köpfen ihrer Opfer ein und sorgen dafür, dass sie sich in Gedankenschinder verwandeln. Ob ihr die Macht des Parasiten nutzt, ist euch überlassen, die fehlenden Konsequenzen davon haben MeinMMO-Dämon Cortyn jedoch enttäuscht.

Wesentlich schwieriger ist eine weitere Anspielung zu erkennen: Tarquin erwähnt an einer Stelle eine Schriftsprache, die auf den Namen „Gustavchen“ hört. „Gustav“ ist nicht nur der Name des Hundes von Swen Vincke, sondern war auch der Projektname von Baldur’s Gate 3 während der Entwicklung.

Übrig geblieben ist hiervon übrigens der Standard-Name der eigenen Spielfigur: Tav.

Larian Studios hat es sich nicht nehmen lassen, auch in Baldur’s Gate 3 selbst Easter Eggs einzubauen. Sie betreffen unter anderem Divinity: Original Sin 2. So finden sich Hinweise auf den Nekromanten Tarquin in einem Brief der Klerikerin Lenore De Hurst an den Zauberer Lorroakan.

Nun bleibt die Frage, inwieweit die Entwickler in Baldur’s Gate 3 bereits Hinweise auf ihr nächstes Spiel, Divinity, eingestreut haben. Ein Easter Egg glaubt die Community bereits gefunden zu haben: Mehr als 2 Jahre nach dem Release von Baldur’s Gate 3 entdecken Fans im Spiel einen Hinweis auf Larians neues Game Divinity