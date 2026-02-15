Schon vor 9 Jahren wollte Larian euch verraten, dass Baldur’s Gate 3 kommt, doch der Hinweis musste entschärft werden

News
2 Min. Christoph Waldboth 0 Kommentare Lesezeichen
Schon vor 9 Jahren wollte Larian euch verraten, dass Baldur’s Gate 3 kommt, doch der Hinweis musste entschärft werden

2023 veröffentlichte Larian Studios ihr gefeiertes Rollenspiel Baldur’s Gate 3. Doch schon im Vorgängertitel Divinity: Original Sin 2 streuten die Entwickler Hinweise darauf. Einige davon waren schlicht zu eindeutig und mussten vor Release entschärft werden.

Was sind das für Hinweise? 2017 erschien Divinity: Original Sin 2 von Entwickler Larian und begeisterte zahlreiche Rollenspiel-Fans. Damals wusste noch niemand, dass sich das Studio mit ihrem nächsten Spiel einer altehrwürdigen Reihe annehmen würde: Baldur’s Gate.

Wie der CEO von Larian, Swen Vincke, nun verraten hat, gab es vor Release jedoch ziemlich eindeutige Hinweise darauf, dass Baldur’s Gate 3 in Arbeit war. Sie waren wohl derart verräterisch, dass sie von den Entwicklern im letzten Moment angepasst wurden.

Divinity: Original Sin 2 Trailer
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Der „neue“ Spider-Man bricht alle Regeln des Marvel-Helden, zeigt ihn von seiner schlimmsten Seite Egal wie gut oder schlecht der neue Shooter von Bungie wird: Eine Sache lieben Gamer schon jetzt Neues JRPG ist ein Traum für Boomer, bringt Fortsetzung einer komplexen Retro-Perle nach 28 Jahren auf die PS5 Legendäres Entwicklerstudio ist der Gewinner der State of Play: 4 Trailer zeigen, wie man die Fans perfekt abholt Ein einziger Satz von Dr. Cox im Trailer zum Scrubs Revival macht mir Hoffnung, dass sie die Fehler der letzten Staffel nicht wiederholen Das beste Diablo schafft es mit einem Shadowdrop, dass ich nach 4 Jahren Pause sofort den Download starte 10 Verlierer von Sauercrowd – für diese Twitch-Streamer hätte es in WoW Classic Hardcore besser laufen können Der Warlock wird die neue Klasse in Diablo 4 – Das wissen wir zu Gameplay, Fähigkeiten und Klassen-Mechanik Spieler aus Helldivers 2 versagen, weil sie einen Fehler seit Jahren wiederholen, Entwickler helfen mit simplem Profi-Tipp Nach Ashes of Creation und New World versichert ein anderes MMORPG: Mir geht’s gut, ich gehe nicht offline Battlefield 6: Roadmap für Season 2 – Das passiert Anfang 2026 Einer der meistgehassten Charaktere aus One Piece wird in Staffel 2 auf Netflix plötzlich angeschmachtet

Rückblickend wird einiges klar

Was erzählt Swen Vincke? In einem Stream auf dem YouTube-Kanal Larian: Channel From Hell spielte der Chef von Larian Divinity: Original Sin 2 und erzählte über die Arbeit daran. Zu den im Spiel enthaltenen Hinweisen und Easter Eggs auf das damals erst in Planung befindliche Baldur’s Gate 3 sagt er:

Ursprünglich war der Verweis auf BG3 sehr explizit. Wir haben das in letzter Minute gemacht, weil wir tatsächlich im Sommer, als D:OS2 auf den Markt kam, den ersten Entwurf von BG3 geschrieben haben, da wir einen Vertrag mit Wizards of the Coast hatten und es zu diesem Zeitpunkt tun mussten. Es war sehr schlecht.

Swen Vincke

Da die Arbeit an Baldur’s Gate 3 damals noch geheim war, durften die Easter Eggs nicht zu eindeutig sein. Sie wurden für die finale Version zwar entschärft, doch wer sie heute findet, dem wird rückblickend einiges klar.

Welche Easter Eggs gibt es noch im Spiel? An verschiedenen Stellen gibt es subtile Hinweise. So spricht euer Begleiter Fane im Epilog über Oktopusse, die an geheimen Plänen arbeiten. Und auch der Nekromant Tarquin erwähnt seltsame Kreaturen, die sich von Gedanken ernähren. Klingt das bekannt?

Es erinnert natürlich an die Gedankenschinder aus Baldur’s Gate 3. Zudem finden sich im Spiel Gläser gefüllt mit Maden – auch hier denkt man sofort an die Kaulquappen aus Baldur’s Gate 3.

Diese Parasiten nisten sich in den Köpfen ihrer Opfer ein und sorgen dafür, dass sie sich in Gedankenschinder verwandeln. Ob ihr die Macht des Parasiten nutzt, ist euch überlassen, die fehlenden Konsequenzen davon haben MeinMMO-Dämon Cortyn jedoch enttäuscht.

Wesentlich schwieriger ist eine weitere Anspielung zu erkennen: Tarquin erwähnt an einer Stelle eine Schriftsprache, die auf den Namen „Gustavchen“ hört. „Gustav“ ist nicht nur der Name des Hundes von Swen Vincke, sondern war auch der Projektname von Baldur’s Gate 3 während der Entwicklung.

Übrig geblieben ist hiervon übrigens der Standard-Name der eigenen Spielfigur: Tav.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Das müsst ihr über Divinity wissen, wenn ihr (nur) Baldur’s Gate 3 kennt
von Benedict Grothaus
Mehr zum Thema
Divinity: Release, Trailer und Gameplay – Das wissen wir zum neuen Spiel der Macher von Baldur’s Gate 3
von Benedict Grothaus
Mehr zum Thema
Hier sind 4 bekannte Völker, die ihr wahrscheinlich in Divinity spielen könnt – und 2 völlig neue, die noch unsicher sind
von Benedict Grothaus

Larian Studios hat es sich nicht nehmen lassen, auch in Baldur’s Gate 3 selbst Easter Eggs einzubauen. Sie betreffen unter anderem Divinity: Original Sin 2. So finden sich Hinweise auf den Nekromanten Tarquin in einem Brief der Klerikerin Lenore De Hurst an den Zauberer Lorroakan.

Nun bleibt die Frage, inwieweit die Entwickler in Baldur’s Gate 3 bereits Hinweise auf ihr nächstes Spiel, Divinity, eingestreut haben. Ein Easter Egg glaubt die Community bereits gefunden zu haben: Mehr als 2 Jahre nach dem Release von Baldur’s Gate 3 entdecken Fans im Spiel einen Hinweis auf Larians neues Game Divinity

Quelle(n): pcgamer.com
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Divinity Original Sin 2 steam player peak lohse titel

Der Chef von Baldur’s Gate 3 feiert den Erfolg seines 9 Jahre alten Rollenspiels auf Steam, doch ein Eichhörnchen plagt ihn

Baldur's Gate 3 Astarion nachdenklich Titel

Die Begleiter in Baldur’s Gate 3 wirken lebendig, Divinity könnte das noch besser machen

Save Game BG3 Divinity

Wer in Baldur’s Gate 3 eine „Spiele-Sünde“ nutzte, soll in Divinity komplett darauf verzichten können

Divinity Loot System

Larian gesteht: Zufalls-Loot in der Divinity-Reihe war zu verwirrend – BG3 lieferte die Lösung für das neue Spiel

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx