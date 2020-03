Wir wollten mit euch zusammen rausfinden, wie viel Zeit MeinMMO-Leser so im Schnitt mit dem Charakter-Editor verbringen. Stellt sich heraus: Nicht viel.

Die Memes über stundenlange Charakter-Erstellung sind so alt wie das Gaming selbst. Vor allem in MMOs, die häufig sehr detaillierte Optionen zur Anpassung des Charakters bieten, verbringen Leute viel Zeit mit in dem Editor.

Das trifft aber nicht auf den Großteil der MeinMMO-Leser zu, wie wir in unserer Umfrage herausfanden.

Was sind die Ergebnisse? Insgesamt haben 965 unserer Leser an der Umfrage teilgenommen. Jeder konnte nur eine Stimme abgeben.

Nicht Länger als 15 Minuten: 27,88% (269 Stimmen)

(269 Stimmen) Bis zu 30 Minuten: 23,73% (229 Stimmen)

(229 Stimmen) 30 Minuten bis 1 Stunde: 24,87% (240 Stimmen)

(240 Stimmen) 1-2 Stunden: 12,44% (120 Stimmen)

(120 Stimmen) 2-3 Stunden: 4,97% (48 Stimmen)

(48 Stimmen) 4+ Stunden: 6,11% (59 Stimmen)

Etwas mehr als die Hälfte von euch verbringt also maximal 30 Minuten mit der Erstellung ihres Traumcharakters in MMOs. Damit entspricht ein großer Teil unserer Leser nicht dem gängigen Klischee der Leute, die stundenlang in dem Editor sitzen.

Ein knappes Viertel beschäftigt sich mit dem Charakter-Editor nicht mehr als eine Stunde.

Nur ein kleiner Teil von euch beschäftigt sich mit dem Editor länger als eine Stunde, geschweige denn zwei. Das Klischee trifft auf unsere Leser also nur wenig zu.

MeinMMO-Leser haben die unterschiedlichsten Editor-Angewohnheiten

In eure Kommentaren habt ihr uns viele sehr unterschiedliche Gründe für eure Wahl genannt. Dabei haben nicht nur überwiegend die Leute kommentiert, die nur wenigen Minuten im Editor verbringen, sondern auch die Langläufer.

Deshalb verbringt ihr wenig Zeit im Editor: Die Leser, die weniger als 15 Minuten mit der Erstellung ihres MMO-Charakters verbingen, haben zum Beispiel dem Helm die Schuld dafür gegeben:

Eine weile auf zufällige Erstellung klicken und, wenn es halbwegs passt, weiter. Also sicher nie mehr als 5 Minuten. Wozu auch, am Ende steckt er eh in Rüstung und hat sogar noch einen Helm auf […]. MeinMMO-Leser Weissbier242

Ja ja, da verbringt man Stunden und dann findet man entweder nach ein paar Minuten den ersten Helm, oder man versteht irgendwann, dass man seinen Charakter ja doch nur von hinten sieht! MeinMMO-Leser ephikles

Die Option für zufällige Erstellung wird in den MMOs von euch wohl recht ausgiebig genutzt. Mehrere Leser haben sie als die bevorzugte Wahl des Aussehens angegeben mit einigen kleineren Anpassungen, um die Kreation abzurunden.

Die grundsätzliche Einstellung hier war aber, dass dieser Teil der MeinMMO-Leserschaft keinen großen Wert auf das Aussehen ihrer Charaktere legt.

Der Charakter-Editor von BDO ist so detailreich, dass man darin Charaktere aus anderen Spielen nachbauen kann.

Deshalb verbringt ihr viel Zeit im Editor: Die zweite Fraktion der MeinMMO-Leser steckt viel mehr Zeit in die Erstellung ihres Charakters. In euren Kommentaren habt ihr geschrieben, dass euch das Aussehen der Figur wichtig ist und der Editor zu MMOs fest dazu gehört:

Ich kann auch Stunden im Charakter-Editor verbringen. Für mich einer der wesentlichen Punkte in einem (MMO-)RPG! […] MeinMMO-Leser Damian

Auf jeden Fall. Bei manchen Character-Editoren […] kann man stundenlang rumhängen. Mein Favorit ist aber APB Reloaded – Dort kann man aber nicht nur am Charakter-Editor an sich arbeiten, sondern auch mit Tattoos und Klamotten. MeinMMO-Leser Nico

Hier wurde von einigen aber die Unterscheidung gemacht, dass ihr euch zum Beispiel mehr Mühe gebt, wenn das MMO den Charakter in den Zwischensequenzen der Story sehen kann und nicht immer nur von hinten.

Es hängt stark von dem MMO ab, wie viel Zeit ihr mit dem Basteln verbringt. Wenn ein guter und ausführlicher Editor geboten wird, dann dauert es entsprechend länger.

[…] Bei Editoren auf WoW-Niveau sind es ca. 10 Minuten. Bei Editoren auf BDO-Niveau können es durchaus mehrere Stunden sein. MeinMMO-Leser Jedox

Habt ihr mit dem Ergebnis gerechnet? Oder hattet ihr erwartet, dass Leute viel mehr Zeit mit dem Editor verbringen?

