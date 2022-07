Künstler stellt neuen Controller für PS5 und Xbox vor – So könnte die Zukunft für Gaming aussehen

Einige User glauben, dass VR im Gaming noch ganz groß werden könnte. Ein Künstler hat jetzt einen futuristisch wirkenden Gaming-Controller vorgestellt.

Wie viele Gamer an VR-Technik interessiert sind, zeigt der Erfolg des VR-MMORPGs Zenith: The Last City. Denn das VR-MMORPG war so erfolgreich, dass die Server zusammenbrachen. Positives Feedback gab es auch für den VR-Modus zu Lost Ark, auch wenn dieser wohl nicht Wirklichkeit werden dürfte.

Nun hat ein Künstler und Designer einen neuen Controller für PS5 und Xbox vorgestellt. Und der sieht auf den ersten Blick richtig schick aus.

Gaming-Controller soll sich an der PS5 orientieren

Wer hat das Gerät entwickelt? Bei der Person hinter dem Controller handelt es sich um Tom Man. Er ist ein Industrie- und Grafikdesigner und kommt aus Israel. Er entwickelt für Firmen oder auch für Ausstellungen neue Produktdesigns. In diesem Zusammenhang hat er bereits für die israelische Nationalbank und für ein Antiquitätenmuseum gearbeitet.

Was ist das genau für ein Controller? Beim ViR handelt es sich um einen VR-Controller, den Tom Man speziell für Shooter-Spiele designt hat (via tommandesign.com). Laut der Webseite Yankodesign soll der Künstler sich dafür am offiziellen Design des PS5-DualSense-Controllers orientiert haben und auch die Funktionen wie haptisches Feedback besitzen.

Beim ViR setzt Man auf ein ergonomisches Design und eine kompakte Größe. Das Design des Controllers erinnert an futuristische Waffen aus Filmen. Dem ein oder anderem von euch dürfte sicher der Gedanke gefallen, in Zukunft an seiner Xbox oder seiner PS5 mit so einem Controller aktuelle Shooter zocken zu können.

Aim-Controller gibt es bereits von anderen Herstellern

Ganz neu ist so ein Controller, der wie eine Pistole aussieht, übrigens nicht. So bietet etwa Sony für die PlayStation 4 einen Aim-Controller für VR an. Dieser sieht auch wie eine Pistole aus, wirkt aber insgesamt etwas klobiger als das Design des Künstlers. PSVR könnt ihr übrigens auch noch an der PS5 verwenden.

Solltet ihr sogar noch alte PSVR-Hardware besitzen, könnt ihr euch einen Adapter für eure PS5 kostenfrei bei Sony bestellen.

Was haltet ihr von dem Controller? Würdet ihr so ein Gerät für eure Konsole oder euren Gaming-PC kaufen? Oder findet ihr die Idee und das Design nicht so gelungen?

In Zukunft soll es zumindest für die PS5 weiteres VR-Zubehör geben. So hatte Sony auf der CES 2022 endlich PS VR 2 vorgestellt. Alle Informationen zu dem neuen System und wann es verfügbar sein soll, könnt ihr in unserem Artikel nachlesen:

