29-Jährige kündigt ihren Bürojob und kauft sich lieber ein Auto – Jetzt verdient sie deswegen 15.000 Euro im Monat

Eine junge Frau schmiss ihren Marketing-Job hin. Mittlerweile verdient sie 15.000 Euro im Monat mit Blumen. Sie erklärte: Wenn man glücklich ist, kommt das Geld von ganz allein.

In einem Gespräch mit CNBC.com erklärte die 29-Jährige, dass sie 2017 ihren Abschluss an der Syracuse University gemacht und drei Jahre lang in Unternehmen in den Bereichen Werbung und Marketing in New York City gearbeitet hätte.

Anschließend machte sie sich 2020 selbstständig und gründete ihre eigene Agentur. Doch die junge Frau war mit ihrer Arbeit und ihrer Lebenssituation nicht zufrieden. So erklärte sie:

Ich hatte irgendwie den Grund für das, was ich tat, verloren. Ich war nach L.A. gezogen und etwas funktionierte einfach nicht mehr. Ich hatte alles in meinem Leben geändert, außer meiner Agentur.

Ein Therapeut riet ihr dann, sie solle sich eine Liste mit Dingen machen, die sie von ihrem Job erwarten würde. Und für sie gehörten zu einem idealen Job:

Ihre Hände bei der Arbeit verwenden.

Viel draußen unterwegs sein.

Mit Menschen zu tun zu haben.

Und sie würde gern einen alten Pickup besitzen.

Eine Woche später gründete sie dann ihr eigenes, fahrbares Blumengeschäft, „Main Street Flower Truck“, und kaufte sich dazu einen Pickup.

16.000 in einem Monat und eine gute Work-Life-Balance

Wie erfolgreich ist sie? Seit dem Start im August 2023 hat das Geschäft rund 44.000 Dollar Umsatz eingebracht, plus weitere 4.500 Dollar in bar, schätzt die Besitzerin. Umgerechnet sind das etwa 45.000 Euro.

Allein im Mai 2024 verdiente die 29-Jährige mit ihrer Idee rund 16.000 US-Dollar (rund 15.000 Euro). Sie selbst erklärte: „Wenn du mit deinem Glück lebst, wird das Geld folgen.“

