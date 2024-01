Twitch-Streamer Knossi verbündet sich mit Schlager-Legende, will seinen erfolgreichsten Song jemals rausbringen

Knossi gilt als Entertainer, weil er neben Twitch auch ganz unterschiedliche Formate wie 7 vs. Wild, Lets Dance oder eben eigene Musik macht. Immer wieder setzt er neue Ideen um und begeistert damit seine Zuschauer. Bei einem Event wurde viel gesungen, obwohl es gar nicht geplant war. Das lag vor allem an den Gästen, des TV-Projekts, welches Knossi erstmalig auf Twitch brachte.

Labelbetreiber Michael Roetgens kündigte an, dass die beiden den neuen „Act“ Krossi gegründet hätten. Zudem sagt er: „Als Erstes nehmen wir das Lied Schoko-Krossi auf. […]“ was darauf schließen lässt, dass gleich mehrere Songs mit dem Duo erscheinen könnten.

Hat der Song schon einen Namen? Ja, im Video wird der Song „Schoko-Krossi“ genannt. Der Name spielt auf einen beliebten Snack an. Ob es im Lied um Süßigkeiten geht, ist noch nicht bekannt.

Was soll den Song so erfolgreich machen? Das verraten die Musiker zwar nicht, aber offenbar setzen sie auf ihre geballte Star-Power. Mickie Krause hat laut eigenen Angaben bereits 6 goldene CDs. Mit Knossis Hilfe soll der neue Song für die 7. sorgen.

Falls ihr den Mann an der Seite von Mickie Krause nicht kennt, haben wir ihn hier in einem Video vorgestellt. Jüngst ist Knossi erneut bei 7 vs. Wild angetreten, und war im Nachhinein enttäuscht vom Schnitt.

In einem Video auf Instagram zeigt sich Mickie Krause zusammen mit Knossi und Michael Roetgens, einem deutschen Labelbetreiber und kündigen, ihren neuen Song an.

Jens „Knossi“ Knossalla (37) ist nicht nur einer der größten deutschen Twitch -Streamer, er hat auch schon einige Songs veröffentlicht. Mit einem Schlager-Star an seiner Seite will er jetzt großen Erfolg einfahren.

