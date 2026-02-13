„Warum sollte ich das gucken?“ – Twitch-Streamer braucht nur 5 Minuten, um zu verstehen, warum ihn niemand schaut

„Warum sollte ich das gucken?“ – Twitch-Streamer braucht nur 5 Minuten, um zu verstehen, warum ihn niemand schaut

Ein Streamer auf Twitch konnte lange Zeit nur 1 bis 3 Zuschauer in seinem Stream halten. Dann schaute er sich seinen eigenen Stream an und wusste auf einmal, wo das Problem lag.

Was war das Problem des Streamers? Auf Reddit postete der User Wide-Huckleberry-151 seine kürzlichen Erfahrungen als kleiner Twitch-Streamer. Er erzählt, er streamt seit 8 Monaten auf Twitch und wundert sich darüber, warum nur ungefähr 1 bis 3 Zuschauer bei ihm im Stream sind. Zunächst dachte er, es würde an ihm liegen, dass er einfach nur nicht unterhaltend sei, doch jemand im Chat schrieb ihm: „Dein Vibe ist cool, aber der Stream ist schwer anzusehen.“

Das bewegte den kleinen Streamer dazu, sich seinen eigenen Stream als VOD anzuschauen und sich selbst aus der Perspektive der Zuschauer zu sehen.

Innerhalb von 5 Minuten sei ihm klar geworden, wo die Probleme lagen:

  • Sein Intro-Bildschirm hatte zwar einen Timer, wann der Stream losgeht, doch keine Musik.
  • Die Audio vom Spiel hat häufig die Stimme des Streamers übertönt.
  • Die Sounds seiner Transition waren zu laut.
  • Sein Overlay war zu groß.

Als er die ganzen kleinen Ungereimtheiten entdeckte, fragte er sich: „Warum sollte ich das gucken?“

„Warum sollte ich das gucken?" – Twitch-Streamer braucht nur 5 Minuten, um zu verstehen, warum ihn niemand schaut

Streamer passt Kleinigkeiten an und sieht Verbesserungen

Was unternahm der Streamer dann? An einem Wochenende balancierte er die kleinen Probleme aus und fing an, während der Streams mehr zu reden. Außerdem verbesserte er seine Kamera und die Beleuchtung.

Schon nach einer Woche sei seine Watchtime um das Doppelte gestiegen, sagt der Reddit-User, und er schaffte es auf 6 bis 8 Zuschauer.

Was hat der Streamer noch für Tipps? Zuletzt gibt Wide-Huckleberry-151 noch Tipps an die Community weiter, falls es unter ihnen auch kleine Twitch-Streamer gibt:

  • Eigene VODs anschauen, um eventuelle Probleme zu erkennen.
  • Audio/Sound ist wichtiger als das Video.
  • Reden, auch wenn keine Zuschauer da sind.
  • Einfaches Overlay ist besser als ein zu kompliziertes.
  • Intro-Bildschirm mit Musik sollte nicht länger als 5 Minuten sein.
Auch wenn der Twitch-Streamer vergleichsweise immer noch klein ist, so ist diese Verbesserung seiner Watchtime und Zuschauerzahlen bemerkenswert. Vielleicht braucht es ja nicht mehr viel, um noch erfolgreicher zu werden.
Einer der größten Streamer auf Twitch ist xQc, der ganz eigene Tipps für den Erfolg auf der Plattform hat: Streamer gilt als kontrovers, meint jetzt genau zu wissen, wie man als Twitch-Streamer erfolgreich werden kann

Quelle(n): Bildquelle: RDNE Stock project auf Pexels, Reddit
