Ein kleiner schwarzer Punkt hätte beinahe einen beliebten Film von Disney ruiniert

Dennoch erklärte Lima, dass es eine Erleichterung war, den ersten Veröffentlichungstermin zu verpassen. Das Team war bereits am Ende und wusste nicht, wie es den Film überhaupt fertigstellen sollte. Die Nachdrehs verschafften ihnen mehr Spielraum und gaben ihnen die zusätzliche Zeit, die sie brauchten, um A Goofy Movie so gut wie möglich zu machen. So meint Lima abschließend:

Was ist das für ein schwarzer Punkt? Als man sich den Film in der Produktion ansah, bemerkte jemand einen kleinen schwarzen Punkt, der sich durch das gesamte Filmmaterial zog. Zuerst fiel der Fehler auf kleinen Monitoren nicht auf, aber beim Vergrößern auf Kinogröße wurde der Fehler offensichtlich.

Zum 30. Jubiläum wurde jetzt eine neue Dokumentation „Not Just a Goof“ über den Film auf Disney Plus veröffentlicht. Hier erzählt der Regisseur Kevin Lima, dass ein schwarzer Punkt fast den Film ruiniert hätte. Davon berichtet das englischsprachige Magazin Kotaku.com .

In einer Dokumentation erzählt der Regisseur des „Goofy Films“, dass ein schwarzer Punkt beinahe den Film ruiniert hätte. Am Ende musste man den Film verschieben und alles neu produzieren.

