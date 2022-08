Eine kleine Entdeckung könnte neue Grafikkarten und Prozessoren viel schneller machen als je zuvor

Halbleiter stecken in Grafikkarten und Prozessoren. Nun haben Forscher ein neues Material getestet, das GPUs in Zukunft viel schneller machen könnte. Doch bis dahin ist es vermutlich noch ein weiter Weg, wie die Forscher erklären.

Halbleiter sind kleine Bauteile und stecken in etlichen elektronischen Geräten. Im Alltag begegnen euch an vielen Stellen Halbleiter. Ohne diese Teile könntet ihr weder euren Computer benutzen, euer Smartphone, noch andere alltägliche Geräte verwenden. Ohne Halbleiter könntet ihr noch nicht mal den Zündschlüssel im Auto umdrehen.

Halbleiter sind auch dafür verantwortlich gewesen, dass ihr kaum Grafikkarten und PS5-Konsolen kaufen konntet.

Ein Forscherteam hat jetzt mit neuen Materialien experimentiert. Dabei haben sie festgestellt, dass diese Materialien viel besser sind als das Silizium, welches aktuell in Halbleitern verbaut wird. MeinMMO erklärt euch, was dahinter steckt.

PS5/Xbox kaufen: Tech-Gigant erklärt, warum ihr noch bis 2023 mit einer Knappheit rechnen solltet

Neues Material könnte Leistung von Halbleitern deutlich erhöhen

Was steckt bisher in Halbleitern? Bisher wird in der Industrie hauptsächlich Silizium genutzt, um Halbleiter herzustellen. Doch Silizium hat den Nachteil, Wärme nicht gut leiten zu können. Geräte mit Halbleitern aus Silizium benötigen daher immer ein umfangreiches Kühlsystem, damit die Chips nicht überhitzen.

Die Industrie versucht außerdem, die Chips in ihren Geräten immer kleiner und schneller zu machen. Doch mittlerweile stoßen die Entwickler auf die natürlichen Grenzen des Siliziums.

Was ist die neue Entdeckung? Ein Team von Forschern des MIT, der University of Houston hat Experimente durchgeführt und festgestellt, dass kubisches Borarsenid theoretisch viel besser als Material für Halbleiter geeignet sei (via meche.mit.edu)

Jungwoo Shin, der Hauptautor der Studie, bezeichnetet das neue Material einen potenziellen „Game Changer“:

Kubisches Borarsenid leitet Wärme zum einen 10-mal besser als herkömmliches Silizium.

Die Studie zeigt auch, dass kubisches Borarsenid sowohl Elektronen als auch sein positiv geladenes Gegenstück, das „Elektronenloch“ (oder Defektelektron), besser leitet als Silizium.

Beide Punkte sind Schwächen von Silizium. Die schwache Wärmeleitung und die Leitung von Elektronen, was die Geschwindigkeit der Halbleiter einschränkt. Für elektronische Geräte könnte das einen gewaltigen Leistungsschub bedeuten.

Alles zu Ryzen 7000, der neuen Prozessor-Serie von AMD – Release, Benchmark, Preise

Der Verwendung des neuen Materials könnte noch Jahre dauern

Wann könnte das kommen? Bislang wurde kubisches Borarsenid nur in kleinen, uneinheitlichen Laborchargen hergestellt und getestet. Das ist bisher noch sehr aufwändig und kostenintensiv.

Daher ist es auch noch nicht völlig klar, ob kubisches Borarsenid auch wirtschaftlich hergestellt werden kann. Das wäre aber auch eine Voraussetzung, damit es langfristig Silizium in Halbleitern ersetzen könnte.

Gang Chen, Professor am MIT’s Department of Mechanical Engineering, der auch zum Team gehört, erklärte jedoch, dass die Wissenschaftler auch Jahre gebraucht hätten, um Silizium auf den benötigten Reinheitsgrad zu bekommen, den Chiphersteller für ihre Halbleiter benötigen. Er selbst bezeichnet das Material als „vielversprechender Kandidat für die Elektronik der nächsten Generation.“ (via fortune.com (Paywall).

Tipps rund um neue Hardware: Ihr überlegt euch, im Laufe des Jahres euren PC aufzurüsten und zum Beispiel eine Grafikkarte zu kaufen? Dann solltet ihr euch auf jeden Fall rund um AMDs RX 7000er- und Nvidias RTX 4000er-Serie informieren. Denn hier gibt es bereits jede Menge Gerüchte:

Das solltet ihr unbedingt über die nächste Generation an Grafikkarten wissen, bevor ihr jetzt eine neue kauft