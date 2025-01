Ein kleines Team schuf einen Film komplett in einer kostenlosen Software – Und ihr könnt ihn bald im Kino sehen

Animationsfilme dominierten im vergangenen Jahr 2024 die Kinos, welche vor allem durch Kinder- und Familienfilme getragen wurden. Ein Kinofilm war mit seinen Zahlen besonders erfolgreich und stellt andere Filme wie Dune 2 oder Deadpool and Wolverine in den Schatten: Ein Film war 2024 größer als Dune und Deadpool und eure Kinder wird es freuen

Mit einem simpleren Design wollen sie den Zuschauern die Möglichkeit geben, sich selbst oder die eigenen Haustiere auf die Charaktere und die Geschichte zu übertragen. Außerdem erlaubte es dem Team ausdrucksstärkere Gesichts- und Bewegungsanimationen einzusetzen, was in einem Film ohne gesprochene Worte durchaus von Vorteil sein kann.

Wie viele Leute waren letztendlich an dem Projekt beteiligt? Während Zilbalodis in den ersten Jahren alleine arbeitete, stießen mit der Zeit weitere 2D-, 3D- und Sound-Artists, sowie andere Produktionsmitarbeiter zu dem Projekt dazu.

Das Team entwickelte eigene Tools, welche die Entwicklung technisch sowie visuell voranbrachten. So konnten sie beispielsweise die Animation des Wassers besser kontrollieren, welches innerhalb des Films eine wichtige Metapher in der Geschichte darstellt.

In einem neuen Shooter auf Steam müsst ihr so schnell es geht looten und craften, um im Kampf eine Chance zu haben

Gints Zilbalodis, der Regisseur des Films, erklärt in einem Interview mit Fast Company , wie er mit einem geringen Budget von 3,5 Millionen Euro und einem überschaulichen Team ein Projekt entwickeln konnte, welches trotz der simplen Ressourcen so zu überzeugen scheint.

Was ist Flow für ein Filmprojekt? Der wortlose Animationsfilm erzählt von der Reise einer schwarzen Katze, die mit einer Gruppe verschiedener Tiere versucht, in einer postapokalyptischen Welt ohne Menschen zu überleben. Gemeinsam reisen sie durch Wälder, über das Wasser und vergessene Monumente und müssen dabei lernen, friedlich zu koexistieren.

Ein kleines Team aus Lettland kreierte einen Animationsfilm, welcher seit seinem Debüt beim Cannes Film Festival für Aufmerksamkeit sorgt. Was mit einem einzigen Entwickler, seinem Laptop und einer kostenlosen Software startete, ist nun ein mehrfach nominierter und ausgezeichneter Animationsfilm, welcher auch demnächst in Deutschland zu sehen sein wird.

