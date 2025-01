Spieler feiern neuen Trailer zu Kingdom Come Deliverance 2 mit Arnie-Meme aus Conan der Barbar

Vor dem Launch von Kingdom Come Deliverance 2 haben die Entwickler Details zur Release-Phase verraten und einen launigen CGI-Trailer veröffentlicht. Fans feiern vor allem eine Szene und bringen Conan der Barbar in das mittelalterliche Europa des 15. Jahrhunderts.

Was ist das für ein neuer Trailer? In nur 40 Sekunden zeigen die hochwertigen CGI-Szenen das turbulente, unvorhersehbare Leben von Heinrich im Böhmen des 15. Jahrhunderts. Es wird gefeiert, getanzt, ausgeteilt, eingesteckt, gelacht und geflucht.

Zum Einsatz kommen Fäuste, Schwerter, Äxte und Handkanonen. Falls ihr den Trailer verpasst habt, könnt ihr euch das Video im Folgenden anschauen:

Conan von Böhmen

Wie bewertet die Community den Trailer? Auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Warhorse Studios kommt der Trailer bisher auf über 202.000 Aufrufe und mehr als 20.150 Daumen hoch. Viele Kommentare unter dem Video fallen sehr positiv aus:

ryanvogel9610 schreibt etwa: „Das ist, was der Hardcore-Henry-Film hätte sein sollen.“

stormtastic7083 lobt den Schnitt: „Die Übergänge sind der Wahnsinn.“

jason198146 erkennt den Stil wieder: „Guy Ritchies Kingdom Come.“

rpgPalette erklärt: „Beruhigt euch, Warhorse, mit diesen Trailern jede Woche, ich habe das Spiel schon gekauft.“

Eine besonders amüsante Reaktion auf den Trailer fanden wir auf Reddit. Snoo_63003 hat eine bekannte Szene aus dem Film-Klassiker Conan der Barbar von 1982, die bereits in der Vergangenheit für Memes zum Einsatz kam (Stichwort: Titanic, via YouTube), dazu genutzt, Arnold Schwarzenegger ins Böhmen des 15. Jahrhunderts zu katapultieren. Doch seht selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Gefeiert wird der Post mit bislang über 3.800 Upvotes. Ein ikonisches Zitat darf unter dem Video natürlich nicht fehlen.

Heinrich, was ist das Beste im Leben?! Offene Bars, ein flottes Pferd, Dirnen an deinem Handgelenk und duftendes Öl in deinem Haar. Falsch! Heinrich, was ist das Beste im Leben?! Zu kämpfen mit den Kumanen, sie zu verfolgen und zu vernichten und sich zu erfreuen am Geschrei von Sigismund! elderron_spice auf Reddit

Conan der Barbar basiert auf dem Universum von Robert E. Howard und machte den wortkargen, aber beeindruckend physischen Arnold Schwarzenegger über Nacht zum neuen Superstar in Hollywood. Zum Cast gehörten außerdem unter anderem James Earl Jones als Thulsa Doom sowie Max von Sydow als König Osric.

Was haben die Entwickler noch verraten? Dass Kingdom Come Deliverance 2 am Release-Tag (4. Februar 2025) auf allen Plattformen ab 17 Uhr spielbar sein wird. Während ihr den Preload auf Xbox bereits anwerfen könnt, müsst ihr euch auf PlayStation und Steam noch etwas gedulden:

Xbox Series X|S: 28. Januar 2025 – ab 17:00 Uhr

PlayStation 5: 2. Februar 2025 – ab 17:00 Uhr

Steam: 3. Februar 2025 – ab 17:00 Uhr

Aufgrund der Größe des Spiels (80 bis 100 GB) solltet ihr die Preload-Option frühzeitig nutzen, damit ihr am Release-Abend zocken könnt. Was ihr sonst noch zum neuen Rollenspiel der Warhorse-Studios wissen müsst, erfahrt ihr hier: Alles zu Startzeit, Preload, Editionen, Umfang und mehr von Kingdom Come Deliverance 2.