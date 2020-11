Das Quick-Resume-Feature der Xbox Series X ist eine richtig gute Neuerung. Doch leider funktioniert es nicht immer. Microsoft will sich um das Problem kümmern.

Was bringt Quick Resume? Mit Quick Resume könnt ihr ein Spiel auf der Xbox Series X einfach an irgendeiner Stelle verlassen, dann ein anderes spielen und einfach zurückkehren. Ihr macht dann genau dort weiter, wo ihr aufgehört habt. So switcht ihr nahtlos zwischen mehreren Spielen hin und her – sofern das Feature funktioniert.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Quick Resume funktioniert nicht immer

Was ist das Problem? Es gibt Berichte darüber, dass Quick Resume offenbar nicht bei jedem Spiel klappt. Und das nicht nur bei Xbox-One-Titeln, die über die Abwärtskompatibilität gespielt werden. Es soll beispielsweise bei folgenden Titeln der Fall sein:

Borderlands 3

Destiny 2

Dirt 5

Forza Horizon 4

NBA 2K21

The Falconeer

Watch Dogs: Legion

Yakuza: Like A Dragon

Was passiert bei diesen Spielen? Verlasst ihr das Spiel und wollt später zurückkehren, dann findet ihr euch nicht an der Stelle wieder, an der ihr aufgehört habt, sondern im Startbildschirm. Dann ist es nötig, das letzte Savegame zu laden.

Warum ist das ärgerlich? Quick Resume ist das „Killer Feature“, eine Funktion die keine andere Konsole bietet. Einfach genau dort weitermachen zu können, wo man aufgehört hat zu spielen, ist ungemein bequem. Daher ist es schade, wenn diese Funktion nicht so klappt, wie man dies erwartet.

Was meint Microsoft dazu? Das Unternehmen hat sich schon zu diesem Problem geäußert. Auf der offiziellen Website wird es bereits unter den „Bekannten Problemen“ der Xbox Series X/S gelistet. Dort ist zu lesen:

Obwohl Quick Resume bei Tausenden von Spielen voll funktionsfähig ist, sind wir uns bewusst, dass bei einer ausgewählten Anzahl von optimierten Titeln Probleme mit dieser Funktion auftreten können. Um die bestmögliche Erfahrung für unsere Fans zu gewährleisten, haben wir die Funktion für diese Titel deaktiviert und arbeiten so schnell wie möglich daran, dies zu beheben.

Wann kommt der Fix? Momentan gibt es noch keinen Termin für ein Update. Microsoft arbeitet aber daran. Das heißt, Spieler brauchen noch ein wenig Geduld.

Wollt ihr mehr über die Xbox Series X/S erfahren? Wir haben die wichtigsten Infos für euch zusammengestellt.