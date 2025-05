Ein neues Rollenspiel auf Steam wurde von über 50 Publishern abgelehnt, finanziert sich jetzt innerhalb eines Tages auf Kickstarter

Das Rollenspiel Crescent County hat einen langen und harten Weg hinter sich. Nachdem es von etlichen Publishern über Jahre abgelehnt wurde, folgt nun der Erfolg auf Kickstarter.

Was ist Crescent County für ein Spiel? Crescent County ist ein Life-Sim-Rollenspiel vom englischen Indie-Entwickler Electric Saint. Ihr schlüpft in die Rolle von Lu, einer jungen Hexe, die mit ihrem Motorbesen Lieferungen überbringt und Zeit mit euren Freunden verbringt. Euren Besen könnt ihr in einer Werkstatt upgraden und individuell anpassen.

Auf eurer Reise lernt ihr viele verschiedene Charaktere kennen und könnt euch in Rennen mit ihnen messen, Quests für sie erledigen oder mit ihnen flirten. Die Quests reichen dabei von Lieferungen über Schafe hüten oder Leylinien reparieren. Was man eben so tut, für sein Geld.

Das Spiel soll voraussichtlich Ende 2026 für Steam und Xbox Series X|S erscheinen. Auf Steam könnt ihr das Ganze sogar bereits im Rahmen einer Demo ausprobieren.

Bisher hatte das Spiel keinen leichten Weg hinter sich, denn es wurde jahrelang von etlichen Publishern abgelehnt. Doch jetzt sorgt Kickstarter für einen ordentlichen Erfolg.

Den Kickstarter-Trailer seht ihr hier:

Innerhalb von 24 Stunden finanziert

Welchen Weg hat das Spiel hinter sich? Jahrelang wurde das Projekt von über 50 Publishern abgelehnt. Deshalb entschied man sich für den Alternativweg und startete eine Kampagne auf Kickstarter. Dabei hatten sie sich ein Finanzierungsziel von 53.593 € (45.000 £) gesetzt.

Das würde bereits nach 24 Stunden am 22. Mai 2025 um 16:37 Uhr erreicht und mit 73.242 € (Stand 27.05.2025, 10:00 Uhr) bereits um fast 20.000 € übertroffen. Über 1.000 Menschen haben sich daran beteiligt, das Projekt zu unterstützen – Tendenz steigend. Das zeigt, dass sich die Publisher in dem Projekt womöglich geirrt haben, denn es scheint den Nerv der Spieler zu treffen.

Die Entwickler stellen in ihrer Kampagnenbeschreibung heraus, dass sie nun zwei Jahre investiert haben, um diese Kampagne vorzubereiten und sie es „einfach nur gern fertigstellen wollen“. Diesem Wunsch sind sie jetzt durch die erfolgreiche Kampagne definitiv ein großes Stück nähergekommen.

Interessierte Spieler können sich noch bis zum 17. Juni 2025 an der Kampagne beteiligen. Seid ihr euch unsicher, könnt ihr vorher einen Blick auf die Demo auf Steam werfen.

