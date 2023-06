Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Anschließend erklärte Rubius, was Kick machen müsste, damit er zu der Plattform wechselt: „Wenn ihr mich wollt, müsst ihr mir eines dieser Messer schicken, ja? Jeden Tag für zwei Jahre (via Twitch ).“

Was sagt der Streamer? In einem Stream ging Rubius auf den Post von Kick ein. Dabei sagt der Streamer: „Sie versuchen, mich mit einem Messer zu kaufen“.

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

In dem Post haben sie zudem den Twitter-Account von Rubius markiert und gefragt, wohin sie das Messer schicken sollen (via Twitter ).

Was ist das für ein Angebot? Die Streaming-Plattform Kick hat sich auf Twitter an Rubius gewandt. Der spanische Account des Twitch-Konkurrenten hat ein Bild gepostet, in dem sie andeuten, ein seltenes Messer in CS:GO für umgerechnet über 20.000 Euro zu kaufen.

Insert

You are going to send email to