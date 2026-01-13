Ein Entwickler löscht sein KI-Spiel auf Steam, weil ihm seine Freundin gezeigt hat, was es anrichten kann

Ein Entwickler hat erst vor wenigen Monaten sein eigenes Spiel auf Steam veröffentlicht. Jetzt hat er beschlossen, den Titel von der Plattform zu löschen. Seine Freundin habe ihm vor Augen geführt, wie schlimm es eigentlich sei.

Was ist das für ein Spiel? Seit dem 1. Juli 2025 gibt es das „Rock-Paper-Scissors-Card-Game-Roguelike“ Hardest auf Steam. Hier müssen sich Spieler mit Karten duellieren und in einem Schere-Stein-Papier-Prinzip das Duell für sich entscheiden.

Aktuell kommt der Titel auf eine positive Wertung von 54 % und ist damit nur ausgeglichen (Stand: 13. Januar 2026). Das einzig Positive am Spiel sei laut Nutzern, dass es gratis ist. Alles andere wirke unausgereift und die Nutzung von KI käme negativ an.

Doch die Wertung ist aktuell ohnehin egal. Denn der Entwickler verrät, dass er den Titel ab dem 30. Januar von Steam entfernen wird.

Entwickler erkennt, wie böse KI ist

Was ist das Problem? Der Entwickler gibt in einer aktuellen Nachricht zu, dass er KI genutzt habe, um das Spiel zu entwickeln. Er habe dazu nur wenige Monate im Sommer 2025 gebraucht.

Erst eine Freundin, die er seit einem Monat datet, habe ihm klargemacht, wie schlimm das eigentlich sei. Die Universität hätte ihm eine Gehirnwäsche verpasst und angepriesen, dass solche KI-Tools gratis sein und unendliche Bilder erstellen könnten.

Der Entwickler habe erst jetzt erkannt, dass die gar nicht so kostenlos seien, wie sie erscheinen. Das schreibt er in einer Botschaft auf Steam:

Mir ist klar geworden, dass KI nicht wirklich kostenlos ist und erhebliche Auswirkungen auf Wirtschaft und Umwelt hat. Einige KI-Unternehmen können dieses Spiel als Vorwand nutzen, um mehr Investitionen für ihre KI-Unternehmen zu erhalten, die niemandem nützen, sondern vielmehr Ressourcen aus der Wirtschaft und von hart arbeitenden Menschen abziehen.

Deshalb sei es für ihn die einzige logische Konsequenz, das Spiel von Steam zu entfernen. Der Entwickler verrät allerdings, dass er alles selbst erstellt habe, was mit dem Code zu tun hat. Deshalb könne er in der Zukunft ein neues Spiel mit echten Assets entwickeln. Aber das Spiel Hardest in seiner jetzigen Form sei eine Schande für alle Gamer und Entwickler.

