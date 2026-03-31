Wenn ihr Cyberpunk 2077 spielt wie dieser Typ, dann wäre selbst das umstrittenste Ende perfekt

Ein Spieler hat Cyberpunk 2077 auf eine ganz andere Art durchgespielt, als man erwarten möge: Er beendete das Spiel auf der schwersten Stufe, aber verzichtete vollkommen auf Cyberware. Auch das DLC Phantom Liberty war nicht Teil seiner Erfahrung, dabei sagt die Community: Genau das wäre für ihn perfekt gewesen!

Wie hat der Spieler gespielt? Der Spieler „WhyIGottaNameMyself” teilte der Community von Cyberpunk 2077 auf Reddit mit, dass er das Spiel auf der höchsten Schwierigkeit und dem herausforderndsten Ende „(Don’t Fear) The Reaper” durchspielen konnte. Und das komplett ohne Cyberware.

Mit seinem 100-prozentig „organischen” V und einem Build, der sich auf Handwaffen und Stealth verlässt, konnte er das gesamte Spiel und im Alleingang den ganzen Arasaka Tower bezwingen. Dazu hat ihn der dazugehörige Anime „Cyberpunk: Edgerunners“ inspiriert, in dem die Geschichte eines Streetkids und der Gefahr von zu viel Cyberware und daraus resultierender Cyberpsychose thematisiert wird.

Den DLC Phantom Liberty besitzt der Spieler nicht, was er schade findet, da Alex’ Pistole „Her Majesty” ideal für seinen Build gewesen wäre. Die Community erwähnt jedoch, dass er durch den Verzicht auf den DLC etwas viel Besseres verpasst hätte: Ein eigentlich mieses Ende, das in seinem Fall jedoch geradezu perfekt gewesen wäre. Näher hätte sein V an ein Happy End nicht kommen können.

„… und was sind die schlechten Neuigkeiten?”

Welches Ende wäre für den Spieler perfekt gewesen? Phantom Liberty schaltet neben den regulären Enden des Spiels eine weitere Möglichkeit frei, wenn man sich am Ende des DLCs auf die Seite von Reed und der FIA stellt. Diese erklären sich dazu bereit, eine Lösung für Vs Biochip-Problem zu finden, was ihnen schließlich auch gelingt.

Beim Ende „The Tower” wacht V nach einem 2-jährigen Koma auf und erhält die Neuigkeit, dass der Chip mitsamt Johnny erfolgreich entfernt wurde. Allerdings hat dessen Gehirn bei dem Eingriff permanente Folgeschäden erlitten, weshalb V nie wieder Cyberware nutzen kann.

Auch manch alte Freundschaften und Beziehungen sind in den 2 Jahren in die Brüche gegangen, da das Leben in Night City schlichtweg weiterging. Das Spiel endet schließlich mit einer Szene, in der V, ein einst mächtiger Edgerunner und Söldner, von einem einfachen Schläger angegriffen und zusammengeschlagen wird. Ein Bekenntnis dazu, wie schwach V am Ende ist.

Das Resultat: Ja, V lebt. Doch sind das die Umstände wirklich wert?

Für einen V, der sich sowieso immer nur auf seine eigene Kraft verlassen konnte anstatt auf Cyberware, hat diese eigentlich tragische Schicksal keine heftigen Konsequenzen vorgesehen – also bis auf einen vorzeitig geschwächten Körper und manch verflossene Liebe.

Auf die Nachricht, dass sein V niemals „wieder” Cyberware nutzen könne, wäre dessen Antwort: „ … und was sind die schlechten Neuigkeiten?” (thoriumbr auf Reddit)

Wie reagiert die Community darauf? Ein Teil der Community auf Reddit will wissen, wie der Spieler denn wirklich auf alle Cyberware verzichten könne, wenn man die von Vik geschenkten cyberoptischen Kiroshi-Implantate für die Augen nicht ablegen kann. Das schaffte er durch einen verbreiteten Bug, der die Kiroshis entfernt, wenn man sie direkt nach dem Erhalt upgradet. Dann verbleibt V anstelle der Scanning-Option nur ein einfacher optischer Zoom.

Ein anderer Teil der Community hinterfragt jedoch die Beschreibung „100-prozentig organisch”, da der V des Spielers auch ohne Cyberware durch 20 Punkte in Body, Tech und Cool trotzdem recht viele Upgrades erhalten hat.

Hier könnt ihr den Nachweis und den Build des Spielers sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

WhyIGottaNameMyself erklärt, dass er damit lediglich den Verzicht auf implantierte Cyberware meinte. Sein V habe „jedes verdammte Steroid genommen, das Night City zu bieten habe“. Das würde auch zu seinem Dumpstat, nämlich seiner Intelligenz von 3, passen.

Der V des Spielers ist nicht der erste Beweis dafür, dass man ohne Cyberware und nur mit genug Entschlossenheit überaus mächtig werden kann. Das fand ein Spieler durch einen sonderbaren NPC heraus, der halbnackt und nur mit seinen Fäusten auch vor dem NCPD keinen Halt macht: „Keine Schuhe, kein Shirt, keine Gnade” – der wildeste NPC in Cyberpunk 2077 hat gar keine Implantate, terrorisiert trotzdem die Straßen von Night City